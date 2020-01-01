Behodler (EYE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Behodler (EYE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Behodler (EYE) tokennel kapcsolatos információk Behodler is an efficient, low gas, single sided AMM with a universal liquidity token powered by MEV capturing tokenomics. While offering lower impermanent loss than traditional AMMs, Behodler shines as a wholesaler of yield strategies typically found on layer 2: for half the gas of a trade on Uniswap, you can zap into and out of your favourite mainnet yield farms. Eye is the deflationary governance token for Behodler. While most governance tokens are for little more than voting, Behodler burns EYE every chance it gets to glean the truth that comes from requiring participants stake skin in the game. Hivatalos webhely: https://behodler.io Vásárolj most EYE tokent!

Behodler (EYE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Behodler (EYE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 156.16K $ 156.16K $ 156.16K Teljes tokenszám: $ 9.74M $ 9.74M $ 9.74M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.57M $ 5.57M $ 5.57M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 273.07K $ 273.07K $ 273.07K Minden idők csúcspontja: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 Minden idők mélypontja: $ 0.0083679 $ 0.0083679 $ 0.0083679 Jelenlegi ár: $ 0.02804562 $ 0.02804562 $ 0.02804562 További tudnivalók a(z) Behodler (EYE) áráról

Behodler (EYE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Behodler (EYE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EYE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EYE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EYE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EYE token élő árfolyamát!

EYE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EYE kapcsán? EYE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EYE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

