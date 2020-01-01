Beets Staked Sonic (STS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Beets Staked Sonic (STS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Beets Staked Sonic (STS) tokennel kapcsolatos információk stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page. Hivatalos webhely: https://beets.fi/ Vásárolj most STS tokent!

Beets Staked Sonic (STS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Beets Staked Sonic (STS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 86.62M $ 86.62M $ 86.62M Teljes tokenszám: $ 279.43M $ 279.43M $ 279.43M Keringésben lévő tokenszám: $ 279.43M $ 279.43M $ 279.43M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 86.62M $ 86.62M $ 86.62M Minden idők csúcspontja: $ 0.990411 $ 0.990411 $ 0.990411 Minden idők mélypontja: $ 0.254052 $ 0.254052 $ 0.254052 Jelenlegi ár: $ 0.30999 $ 0.30999 $ 0.30999 További tudnivalók a(z) Beets Staked Sonic (STS) áráról

Beets Staked Sonic (STS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Beets Staked Sonic (STS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STS token élő árfolyamát!

STS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STS kapcsán? STS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

