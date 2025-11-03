Beercoin 2 (BEER2) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.06% Árváltozás (1D) -2.01% Árváltozás (7D) -10.51% Árváltozás (7D) -10.51%

Beercoin 2 (BEER2) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BEER2 legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BEER2 valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BEER2 változása a következő volt: -1.06% az elmúlt órában, -2.01% az elmúlt 24 órában, és -10.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Beercoin 2 (BEER2) piaci információk

Piaci érték $ 112.70K$ 112.70K $ 112.70K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 150.46K$ 150.46K $ 150.46K Forgalomban lévő készlet 395.56B 395.56B 395.56B Teljes tokenszám 528,114,004,117.6899 528,114,004,117.6899 528,114,004,117.6899

A(z) Beercoin 2 jelenlegi piaci plafonja $ 112.70K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BEER2 keringésben lévő tokenszáma 395.56B, és a teljes tokenszám 528114004117.6899. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 150.46K.