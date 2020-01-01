Beeper Coin (BEEPER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Beeper Coin (BEEPER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Beeper Coin (BEEPER) tokennel kapcsolatos információk Beeper is a self-evolving Intent Agent designed to help users seamlessly interact with Web3 across any platform. Currently, users can effortlessly deploy, purchase, and tips crypto assets via @BeeperAI on Twitter. Key features: Natural Language Intent Understanding: By accurately identifying user intent, Beeper can perform corresponding blockchain actions based on natural language commands. Seamless Blockchain Interaction: No need for complex tools or wallets, Beeper allows Twitter users to directly interact with the blockchain and manage any crypto assets. Self-Evolving Learning Capability: Beeper has the ability to self-learn, continuously optimizing its services based on user history and feedback, providing a more personalized experience. Multi-Chain Support: In addition to supporting the current BNB Chain, Beeper plans to expand to multiple blockchain networks in the future to meet users' cross-chain needs. Vision - Empowering billion users to intelligently interact with Web3. Beeper aims to redefine the way users interact with blockchain technology by introducing intent-driven transactions. Its goals include: Enabling anyone to seamlessly interact with the blockchain across any platform through natural language or voice commands. Abstracting the complexity of blockchain to provide users with a simple and user-friendly entry point. Offering comprehensive support for Web2 users transitioning to the Web3 ecosystem. Hivatalos webhely: https://beeper.fun/

Beeper Coin (BEEPER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Beeper Coin (BEEPER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Minden idők csúcspontja: $ 0.00131263 $ 0.00131263 $ 0.00131263 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001871 $ 0.0001871 $ 0.0001871 További tudnivalók a(z) Beeper Coin (BEEPER) áráról

Beeper Coin (BEEPER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Beeper Coin (BEEPER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BEEPER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BEEPER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BEEPER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BEEPER token élő árfolyamát!

BEEPER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BEEPER kapcsán? BEEPER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

