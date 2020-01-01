Beeper Coin (BEEPER) tokenomikai adatai

Beeper Coin (BEEPER) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Beeper Coin (BEEPER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Beeper Coin (BEEPER) tokennel kapcsolatos információk

Beeper is a self-evolving Intent Agent designed to help users seamlessly interact with Web3 across any platform. Currently, users can effortlessly deploy, purchase, and tips crypto assets via @BeeperAI on Twitter.

Key features:

  1. Natural Language Intent Understanding: By accurately identifying user intent, Beeper can perform corresponding blockchain actions based on natural language commands.

  2. Seamless Blockchain Interaction: No need for complex tools or wallets, Beeper allows Twitter users to directly interact with the blockchain and manage any crypto assets.

  3. Self-Evolving Learning Capability: Beeper has the ability to self-learn, continuously optimizing its services based on user history and feedback, providing a more personalized experience.

  4. Multi-Chain Support: In addition to supporting the current BNB Chain, Beeper plans to expand to multiple blockchain networks in the future to meet users’ cross-chain needs.

Vision - Empowering billion users to intelligently interact with Web3.

Beeper aims to redefine the way users interact with blockchain technology by introducing intent-driven transactions. Its goals include:

  1. Enabling anyone to seamlessly interact with the blockchain across any platform through natural language or voice commands.

  2. Abstracting the complexity of blockchain to provide users with a simple and user-friendly entry point.

  3. Offering comprehensive support for Web2 users transitioning to the Web3 ecosystem.

Hivatalos webhely:
https://beeper.fun/

Beeper Coin (BEEPER) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Beeper Coin (BEEPER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M
Teljes tokenszám:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00131263
$ 0.00131263$ 0.00131263
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.0001871
$ 0.0001871$ 0.0001871

Beeper Coin (BEEPER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Beeper Coin (BEEPER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BEEPER tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BEEPER token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BEEPER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BEEPER token élő árfolyamát!

BEEPER árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BEEPER kapcsán? BEEPER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

