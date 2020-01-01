Bedrock BTC (BRBTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bedrock BTC (BRBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bedrock BTC (BRBTC) tokennel kapcsolatos információk brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems. Hivatalos webhely: https://www.bedrock.technology/ Vásárolj most BRBTC tokent!

Bedrock BTC (BRBTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bedrock BTC (BRBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 44.29M $ 44.29M $ 44.29M Teljes tokenszám: $ 381.25 $ 381.25 $ 381.25 Keringésben lévő tokenszám: $ 381.25 $ 381.25 $ 381.25 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 44.29M $ 44.29M $ 44.29M Minden idők csúcspontja: $ 623,585 $ 623,585 $ 623,585 Minden idők mélypontja: $ 70,739 $ 70,739 $ 70,739 Jelenlegi ár: $ 116,166 $ 116,166 $ 116,166 További tudnivalók a(z) Bedrock BTC (BRBTC) áráról

Bedrock BTC (BRBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bedrock BTC (BRBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BRBTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BRBTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BRBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BRBTC token élő árfolyamát!

BRBTC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BRBTC kapcsán? BRBTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BRBTC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

