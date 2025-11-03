Beavers by CEDEN (BEAVER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00014129 - $ 0.00014537
24h alacsony: $ 0.00014129
24h magas: $ 0.00014537
Minden idők csúcspontja: $ 0.00018937
Legalacsonyabb ár: $ 0.00008098
Árváltozás (1H): -1.17%
Árváltozás (1D): -0.95%
Árváltozás (7D): -14.96%

Beavers by CEDEN (BEAVER) valós idejű ár: $0.00014107. Az elmúlt 24 órában, a(z)BEAVER legalacsonyabb ára $ 0.00014129, legmagasabb ára pedig $ 0.00014537 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BEAVER valaha volt legmagasabb ára $ 0.00018937, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00008098 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BEAVER változása a következő volt: -1.17% az elmúlt órában, -0.95% az elmúlt 24 órában, és -14.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Beavers by CEDEN (BEAVER) piaci információk

Piaci érték: $ 948.42K
Volumen (24H): --
Teljes mértékben hígított piaci plafon: $ 948.42K
Forgalomban lévő készlet: 6.72B
Teljes tokenszám: 6,723,257,311.0

A(z) Beavers by CEDEN jelenlegi piaci plafonja $ 948.42K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BEAVER keringésben lévő tokenszáma 6.72B, és a teljes tokenszám 6723257311.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 948.42K.