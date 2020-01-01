BEATS on BASE (BEATS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BEATS on BASE (BEATS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BEATS on BASE (BEATS) tokennel kapcsolatos információk Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth. Hivatalos webhely: https://www.beatsonbase.ai Fehér könyv: https://www.beatsonbase.ai/white-paper Vásárolj most BEATS tokent!

BEATS on BASE (BEATS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BEATS on BASE (BEATS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 389.14K $ 389.14K $ 389.14K Teljes tokenszám: $ 808.81M $ 808.81M $ 808.81M Keringésben lévő tokenszám: $ 459.27M $ 459.27M $ 459.27M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 685.30K $ 685.30K $ 685.30K Minden idők csúcspontja: $ 0.00726409 $ 0.00726409 $ 0.00726409 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0008473 $ 0.0008473 $ 0.0008473 További tudnivalók a(z) BEATS on BASE (BEATS) áráról

BEATS on BASE (BEATS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BEATS on BASE (BEATS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BEATS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BEATS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BEATS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BEATS token élő árfolyamát!

BEATS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BEATS kapcsán? BEATS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BEATS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

