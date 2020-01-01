Beat Matchmaker (BEAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Beat Matchmaker (BEAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Beat Matchmaker (BEAT) tokennel kapcsolatos információk $BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced. Hivatalos webhely: https://www.beatmatchmaker.com/ Fehér könyv: https://publuu.com/flip-book/760261/1687672 Vásárolj most BEAT tokent!

Beat Matchmaker (BEAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Beat Matchmaker (BEAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 99.38K $ 99.38K $ 99.38K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 99.38K $ 99.38K $ 99.38K Minden idők csúcspontja: $ 0.00141002 $ 0.00141002 $ 0.00141002 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00099378 $ 0.00099378 $ 0.00099378 További tudnivalók a(z) Beat Matchmaker (BEAT) áráról

Beat Matchmaker (BEAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Beat Matchmaker (BEAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BEAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BEAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BEAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BEAT token élő árfolyamát!

