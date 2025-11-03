BEAST SELLER (BEAST) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00662265 $ 0.00662265 $ 0.00662265 24h alacsony $ 0.00735576 $ 0.00735576 $ 0.00735576 24h magas 24h alacsony $ 0.00662265$ 0.00662265 $ 0.00662265 24h magas $ 0.00735576$ 0.00735576 $ 0.00735576 Minden idők csúcspontja $ 0.101404$ 0.101404 $ 0.101404 Legalacsonyabb ár $ 0.00357844$ 0.00357844 $ 0.00357844 Árváltozás (1H) -1.42% Árváltozás (1D) -8.91% Árváltozás (7D) -25.59% Árváltozás (7D) -25.59%

BEAST SELLER (BEAST) valós idejű ár: $0.00662993. Az elmúlt 24 órában, a(z)BEAST legalacsonyabb ára $ 0.00662265, legmagasabb ára pedig $ 0.00735576 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BEAST valaha volt legmagasabb ára $ 0.101404, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00357844 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BEAST változása a következő volt: -1.42% az elmúlt órában, -8.91% az elmúlt 24 órában, és -25.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BEAST SELLER (BEAST) piaci információk

Piaci érték $ 460.58K$ 460.58K $ 460.58K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 460.58K$ 460.58K $ 460.58K Forgalomban lévő készlet 69.42M 69.42M 69.42M Teljes tokenszám 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

A(z) BEAST SELLER jelenlegi piaci plafonja $ 460.58K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BEAST keringésben lévő tokenszáma 69.42M, és a teljes tokenszám 69420000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 460.58K.