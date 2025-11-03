TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő BEAST SELLER ár ma 0.00662993 USD. Kövesd nyomon a(z) BEAST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BEAST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő BEAST SELLER ár ma 0.00662993 USD. Kövesd nyomon a(z) BEAST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BEAST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BEAST

BEAST árinformációk

Mi a(z) BEAST

BEAST hivatalos webhely

BEAST tokenomikai adatai

BEAST árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

BEAST SELLER Logó

BEAST SELLER Ár (BEAST)

Nem listázott

1 BEAST-USD élő ár:

$0.00663462
$0.00663462$0.00663462
-8.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BEAST SELLER (BEAST) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:45:57 (UTC+8)

BEAST SELLER (BEAST) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00662265
$ 0.00662265$ 0.00662265
24h alacsony
$ 0.00735576
$ 0.00735576$ 0.00735576
24h magas

$ 0.00662265
$ 0.00662265$ 0.00662265

$ 0.00735576
$ 0.00735576$ 0.00735576

$ 0.101404
$ 0.101404$ 0.101404

$ 0.00357844
$ 0.00357844$ 0.00357844

-1.42%

-8.91%

-25.59%

-25.59%

BEAST SELLER (BEAST) valós idejű ár: $0.00662993. Az elmúlt 24 órában, a(z)BEAST legalacsonyabb ára $ 0.00662265, legmagasabb ára pedig $ 0.00735576 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BEAST valaha volt legmagasabb ára $ 0.101404, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00357844 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BEAST változása a következő volt: -1.42% az elmúlt órában, -8.91% az elmúlt 24 órában, és -25.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BEAST SELLER (BEAST) piaci információk

$ 460.58K
$ 460.58K$ 460.58K

--
----

$ 460.58K
$ 460.58K$ 460.58K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,000.0
69,420,000.0 69,420,000.0

A(z) BEAST SELLER jelenlegi piaci plafonja $ 460.58K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BEAST keringésben lévő tokenszáma 69.42M, és a teljes tokenszám 69420000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 460.58K.

BEAST SELLER (BEAST) árelőzmények USD

A(z) BEAST SELLERUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000648558118231892.
A(z) BEAST SELLER USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0012227884.
A(z) BEAST SELLER USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0050649350.
A(z) BEAST SELLER USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.002587030072767065.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000648558118231892-8.91%
30 nap$ -0.0012227884-18.44%
60 nap$ -0.0050649350-76.39%
90 nap$ -0.002587030072767065-28.06%

Mi a(z) BEAST SELLER (BEAST)

It's a meme coin from Matt Furie universe

Who is Beast Seller?

The new face of the Furieverse. You’ve seen the cover of Cortex Vertex - yeah, that’s Beast. Not just on the cover. He is the cover! Beast is pure chaos, cosmic swagger and meme magic rolled into one feral package. Nobody can define him - and that’s exactly the point. He’s not here to explain. He’s here to explode. From the mind of Matt Furie, Beast follows front cover legends like Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and Hoppy. Their charts went vertical. Beast is next. History is being drawn. Don’t fade the cover character.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BEAST SELLER (BEAST) Erőforrás

Hivatalos webhely

BEAST SELLER árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BEAST SELLER (BEAST) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BEAST SELLER (BEAST) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BEAST SELLER rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BEAST SELLER árelőrejelzését most!

BEAST helyi valutákra

BEAST SELLER (BEAST) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BEAST SELLER (BEAST) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BEAST token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BEAST SELLER (BEAST)

Mennyit ér ma a(z) BEAST SELLER (BEAST)?
A(z) élő BEAST ár a(z) USD esetében 0.00662993 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BEAST ára a(z) USD esetében?
A(z) BEAST jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00662993. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BEAST SELLER piaci plafonja?
A(z) BEAST piaci plafonja $ 460.58K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BEAST keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BEAST keringésben lévő tokenszáma 69.42M USD.
Mi volt a(z) BEAST mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BEAST mindenkori legmagasabb ára 0.101404 USD.
Mi volt a(z) BEAST mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BEAST mindenkori legalacsonyabb ára 0.00357844 USD.
Mekkora a(z) BEAST kereskedési volumene?
A(z) BEAST élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BEAST ára emelkedni fog idén?
A(z) BEAST a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BEAST árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:45:57 (UTC+8)

BEAST SELLER (BEAST) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,823.38
$108,823.38$108,823.38

-1.16%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,793.16
$3,793.16$3,793.16

-1.56%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02383
$0.02383$0.02383

-9.42%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1144
$1.1144$1.1144

-11.68%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.73
$183.73$183.73

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,823.38
$108,823.38$108,823.38

-1.16%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,793.16
$3,793.16$3,793.16

-1.56%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.73
$183.73$183.73

-0.02%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.37
$87.37$87.37

-1.38%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4678
$2.4678$2.4678

-1.28%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0357
$0.0357$0.0357

-28.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05646
$0.05646$0.05646

+182.30%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09428
$0.09428$0.09428

+14.12%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002111
$0.000000002111$0.000000002111

+385.28%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01862
$0.01862$0.01862

+132.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007795
$0.00007795$0.00007795

+112.91%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000446
$0.0000446$0.0000446

+76.98%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000511
$0.000000000511$0.000000000511

+31.36%