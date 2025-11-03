TőzsdeDEX+
A(z) élő BEARY ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BEARY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BEARY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:45:50 (UTC+8)

BEARY (BEARY) árinformáció (USD)

BEARY (BEARY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BEARY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BEARY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00268921, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BEARY változása a következő volt: -1.16% az elmúlt órában, -1.12% az elmúlt 24 órában, és -13.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

A(z) BEARY jelenlegi piaci plafonja $ 13.33K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BEARY keringésben lévő tokenszáma 989.71M, és a teljes tokenszám 989710456.9532083. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.33K.

$BEARY is a memecoin rooted in internet culture and inspired by community references, particularly centered around the bear, a symbol often used in the crypto space. It does not have a specific technical utility and is not intended to solve a particular problem within the blockchain ecosystem. Its identity is based on a recognizable visual universe, a humorous tone, and the active participation of its community.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BEARY (BEARY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BEARY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BEARY (BEARY)

Mennyit ér ma a(z) BEARY (BEARY)?
A(z) élő BEARY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BEARY ára a(z) USD esetében?
A(z) BEARY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BEARY piaci plafonja?
A(z) BEARY piaci plafonja $ 13.33K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BEARY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BEARY keringésben lévő tokenszáma 989.71M USD.
Mi volt a(z) BEARY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BEARY mindenkori legmagasabb ára 0.00268921 USD.
Mi volt a(z) BEARY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BEARY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BEARY kereskedési volumene?
A(z) BEARY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BEARY ára emelkedni fog idén?
A(z) BEARY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BEARY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
BEARY (BEARY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

