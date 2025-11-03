Bearn BERA (YBERA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 Legalacsonyabb ár $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Bearn BERA (YBERA) valós idejű ár: $2.94. Az elmúlt 24 órában, a(z)YBERA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) YBERA valaha volt legmagasabb ára $ 2.98, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 2.25 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) YBERA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bearn BERA (YBERA) piaci információk

Piaci érték $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.10K$ 10.10K $ 10.10K Forgalomban lévő készlet 3.44K 3.44K 3.44K Teljes tokenszám 3,435.205991763627 3,435.205991763627 3,435.205991763627

A(z) Bearn BERA jelenlegi piaci plafonja $ 17.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) YBERA keringésben lévő tokenszáma 3.44K, és a teljes tokenszám 3435.205991763627. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.10K.