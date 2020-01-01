Bear In Bathrobe (BIB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bear In Bathrobe (BIB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bear In Bathrobe (BIB) tokennel kapcsolatos információk BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun. Hivatalos webhely: https://bearinbathrobe.com Vásárolj most BIB tokent!

Bear In Bathrobe (BIB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bear In Bathrobe (BIB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Minden idők csúcspontja: $ 0.01857096 $ 0.01857096 $ 0.01857096 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00122947 $ 0.00122947 $ 0.00122947 További tudnivalók a(z) Bear In Bathrobe (BIB) áráról

Bear In Bathrobe (BIB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bear In Bathrobe (BIB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BIB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BIB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BIB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BIB token élő árfolyamát!

BIB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BIB kapcsán? BIB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BIB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

