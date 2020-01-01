Bear Champ (BCHAMP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bear Champ (BCHAMP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bear Champ (BCHAMP) tokennel kapcsolatos információk JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind “The Bear Champ,” one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his “Roll with the Punches” message, JC’s art inspires resilience through life’s challenges. As Chicago’s most prolific street artist and a rising star in Miami, he’s collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald’s, and the Chicago Bulls. JC’s work is more than art—it’s a movement. Hivatalos webhely: https://www.thebearchamp.com/ Vásárolj most BCHAMP tokent!

Bear Champ (BCHAMP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bear Champ (BCHAMP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 438.80K $ 438.80K $ 438.80K Teljes tokenszám: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 438.80K $ 438.80K $ 438.80K Minden idők csúcspontja: $ 0.00327313 $ 0.00327313 $ 0.00327313 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00043881 $ 0.00043881 $ 0.00043881 További tudnivalók a(z) Bear Champ (BCHAMP) áráról

Bear Champ (BCHAMP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bear Champ (BCHAMP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BCHAMP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BCHAMP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BCHAMP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BCHAMP token élő árfolyamát!

BCHAMP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BCHAMP kapcsán? BCHAMP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BCHAMP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

