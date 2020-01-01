Bear Bull (BRB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bear Bull (BRB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bear Bull (BRB) tokennel kapcsolatos információk BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success. Hivatalos webhely: https://bearbull.lol/ Fehér könyv: https://bearbull.lol/ Vásárolj most BRB tokent!

Bear Bull (BRB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bear Bull (BRB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 506.74K $ 506.74K $ 506.74K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 506.74K $ 506.74K $ 506.74K Minden idők csúcspontja: $ 0.01811855 $ 0.01811855 $ 0.01811855 Minden idők mélypontja: $ 0.00387777 $ 0.00387777 $ 0.00387777 Jelenlegi ár: $ 0.00498142 $ 0.00498142 $ 0.00498142 További tudnivalók a(z) Bear Bull (BRB) áráról

Bear Bull (BRB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bear Bull (BRB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BRB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BRB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BRB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BRB token élő árfolyamát!

BRB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BRB kapcsán? BRB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BRB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

