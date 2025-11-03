TőzsdeDEX+
A(z) élő Bean Coin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BEAN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BEAN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Bean Coin Logó

Bean Coin Ár (BEAN)

Nem listázott

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Bean Coin (BEAN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BEAN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BEAN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00223583, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BEAN változása a következő volt: -1.21% az elmúlt órában, -5.16% az elmúlt 24 órában, és -16.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bean Coin (BEAN) piaci információk

$ 535.27K
$ 535.27K$ 535.27K

--
----

$ 535.27K
$ 535.27K$ 535.27K

898.53M
898.53M 898.53M

898,525,811.8161958
898,525,811.8161958 898,525,811.8161958

A(z) Bean Coin jelenlegi piaci plafonja $ 535.27K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BEAN keringésben lévő tokenszáma 898.53M, és a teljes tokenszám 898525811.8161958. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 535.27K.

Bean Coin (BEAN) árelőzmények USD

Mi a(z) Bean Coin (BEAN)

BEAN is a community-driven meme token on the Ethereum blockchain, inspired by a uniquely memorable and charismatic coffee bean character full of bold, action-packed spirit. It offers fans a decentralized way to celebrate this dynamic character, designed to make a lasting impact on internet culture with its slogan, "Get Beaned." The token features a renounced contract for permanent security, burned liquidity for enhanced stability, and a deflationary supply that decreases with every transaction. Bean Coin is crafted for collectors, enthusiasts, and vibrant community engagement.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bean Coin (BEAN) Erőforrás

Hivatalos webhely

Bean Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bean Coin (BEAN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bean Coin (BEAN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bean Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bean Coin árelőrejelzését most!

BEAN helyi valutákra

Bean Coin (BEAN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bean Coin (BEAN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BEAN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bean Coin (BEAN)

Mennyit ér ma a(z) Bean Coin (BEAN)?
A(z) élő BEAN ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BEAN ára a(z) USD esetében?
A(z) BEAN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bean Coin piaci plafonja?
A(z) BEAN piaci plafonja $ 535.27K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BEAN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BEAN keringésben lévő tokenszáma 898.53M USD.
Mi volt a(z) BEAN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BEAN mindenkori legmagasabb ára 0.00223583 USD.
Mi volt a(z) BEAN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BEAN mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BEAN kereskedési volumene?
A(z) BEAN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BEAN ára emelkedni fog idén?
A(z) BEAN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BEAN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:45:43 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

