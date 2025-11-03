TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő BDC COIN ár ma 0.0000064 USD. Kövesd nyomon a(z) BDC DANA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BDC DANA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő BDC COIN ár ma 0.0000064 USD. Kövesd nyomon a(z) BDC DANA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BDC DANA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BDC DANA

BDC DANA árinformációk

Mi a(z) BDC DANA

BDC DANA hivatalos webhely

BDC DANA tokenomikai adatai

BDC DANA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

BDC COIN Logó

BDC COIN Ár (BDC DANA)

Nem listázott

1 BDC DANA-USD élő ár:

--
----
-5.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BDC COIN (BDC DANA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:14:15 (UTC+8)

BDC COIN (BDC DANA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0000064
$ 0.0000064$ 0.0000064
24h alacsony
$ 0.00000684
$ 0.00000684$ 0.00000684
24h magas

$ 0.0000064
$ 0.0000064$ 0.0000064

$ 0.00000684
$ 0.00000684$ 0.00000684

$ 0.01070641
$ 0.01070641$ 0.01070641

$ 0.00000621
$ 0.00000621$ 0.00000621

-0.12%

-6.35%

-9.19%

-9.19%

BDC COIN (BDC DANA) valós idejű ár: $0.0000064. Az elmúlt 24 órában, a(z)BDC DANA legalacsonyabb ára $ 0.0000064, legmagasabb ára pedig $ 0.00000684 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BDC DANA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01070641, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000621 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BDC DANA változása a következő volt: -0.12% az elmúlt órában, -6.35% az elmúlt 24 órában, és -9.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BDC COIN (BDC DANA) piaci információk

$ 6.40K
$ 6.40K$ 6.40K

--
----

$ 6.40K
$ 6.40K$ 6.40K

999.78M
999.78M 999.78M

999,779,145.088568
999,779,145.088568 999,779,145.088568

A(z) BDC COIN jelenlegi piaci plafonja $ 6.40K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BDC DANA keringésben lévő tokenszáma 999.78M, és a teljes tokenszám 999779145.088568. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.40K.

BDC COIN (BDC DANA) árelőzmények USD

A(z) BDC COINUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BDC COIN USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000016159.
A(z) BDC COIN USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000063756.
A(z) BDC COIN USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.35%
30 nap$ -0.0000016159-25.24%
60 nap$ -0.0000063756-99.61%
90 nap$ 0--

Mi a(z) BDC COIN (BDC DANA)

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BDC COIN (BDC DANA) Erőforrás

Hivatalos webhely

BDC COIN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BDC COIN (BDC DANA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BDC COIN (BDC DANA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BDC COIN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BDC COIN árelőrejelzését most!

BDC DANA helyi valutákra

BDC COIN (BDC DANA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BDC COIN (BDC DANA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BDC DANA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BDC COIN (BDC DANA)

Mennyit ér ma a(z) BDC COIN (BDC DANA)?
A(z) élő BDC DANA ár a(z) USD esetében 0.0000064 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BDC DANA ára a(z) USD esetében?
A(z) BDC DANA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0000064. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BDC COIN piaci plafonja?
A(z) BDC DANA piaci plafonja $ 6.40K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BDC DANA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BDC DANA keringésben lévő tokenszáma 999.78M USD.
Mi volt a(z) BDC DANA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BDC DANA mindenkori legmagasabb ára 0.01070641 USD.
Mi volt a(z) BDC DANA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BDC DANA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000621 USD.
Mekkora a(z) BDC DANA kereskedési volumene?
A(z) BDC DANA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BDC DANA ára emelkedni fog idén?
A(z) BDC DANA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BDC DANA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:14:15 (UTC+8)

BDC COIN (BDC DANA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,656.22
$107,656.22$107,656.22

-2.22%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,715.84
$3,715.84$3,715.84

-3.56%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.46
$176.46$176.46

-3.98%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0606
$1.0606$1.0606

-15.95%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,715.84
$3,715.84$3,715.84

-3.56%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,656.22
$107,656.22$107,656.22

-2.22%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.46
$176.46$176.46

-3.98%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4181
$2.4181$2.4181

-3.27%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0606
$1.0606$1.0606

-15.95%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09620
$0.09620$0.09620

+862.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0285
$0.0285$0.0285

-90.13%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05449
$0.05449$0.05449

-1.32%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001600
$0.000000001600$0.000000001600

+267.81%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000567
$0.0000567$0.0000567

+125.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006057
$0.00006057$0.00006057

+65.44%

0G Logó

0G

0G

$1.428
$1.428$1.428

+47.82%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000387
$0.0000387$0.0000387

+40.21%