BDC COIN (BDC DANA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0000064 $ 0.0000064 $ 0.0000064 24h alacsony $ 0.00000684 $ 0.00000684 $ 0.00000684 24h magas 24h alacsony $ 0.0000064$ 0.0000064 $ 0.0000064 24h magas $ 0.00000684$ 0.00000684 $ 0.00000684 Minden idők csúcspontja $ 0.01070641$ 0.01070641 $ 0.01070641 Legalacsonyabb ár $ 0.00000621$ 0.00000621 $ 0.00000621 Árváltozás (1H) -0.12% Árváltozás (1D) -6.35% Árváltozás (7D) -9.19% Árváltozás (7D) -9.19%

BDC COIN (BDC DANA) valós idejű ár: $0.0000064. Az elmúlt 24 órában, a(z)BDC DANA legalacsonyabb ára $ 0.0000064, legmagasabb ára pedig $ 0.00000684 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BDC DANA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01070641, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000621 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BDC DANA változása a következő volt: -0.12% az elmúlt órában, -6.35% az elmúlt 24 órában, és -9.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BDC COIN (BDC DANA) piaci információk

Piaci érték $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Forgalomban lévő készlet 999.78M 999.78M 999.78M Teljes tokenszám 999,779,145.088568 999,779,145.088568 999,779,145.088568

A(z) BDC COIN jelenlegi piaci plafonja $ 6.40K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BDC DANA keringésben lévő tokenszáma 999.78M, és a teljes tokenszám 999779145.088568. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.40K.