BCGame Coin (BC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00873697 $ 0.00873697 $ 0.00873697 24h alacsony $ 0.00905188 $ 0.00905188 $ 0.00905188 24h magas 24h alacsony $ 0.00873697$ 0.00873697 $ 0.00873697 24h magas $ 0.00905188$ 0.00905188 $ 0.00905188 Minden idők csúcspontja $ 0.01100698$ 0.01100698 $ 0.01100698 Legalacsonyabb ár $ 0.00291432$ 0.00291432 $ 0.00291432 Árváltozás (1H) -0.72% Árváltozás (1D) -0.71% Árváltozás (7D) -9.37% Árváltozás (7D) -9.37%

BCGame Coin (BC) valós idejű ár: $0.00879162. Az elmúlt 24 órában, a(z)BC legalacsonyabb ára $ 0.00873697, legmagasabb ára pedig $ 0.00905188 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BC valaha volt legmagasabb ára $ 0.01100698, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00291432 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BC változása a következő volt: -0.72% az elmúlt órában, -0.71% az elmúlt 24 órában, és -9.37% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BCGame Coin (BC) piaci információk

Piaci érték $ 87.89M$ 87.89M $ 87.89M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 87.89M$ 87.89M $ 87.89M Forgalomban lévő készlet 9.99B 9.99B 9.99B Teljes tokenszám 9,989,709,397.39938 9,989,709,397.39938 9,989,709,397.39938

A(z) BCGame Coin jelenlegi piaci plafonja $ 87.89M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BC keringésben lévő tokenszáma 9.99B, és a teljes tokenszám 9989709397.39938. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 87.89M.