Bazed Games (BAZED) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bazed Games (BAZED) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bazed Games (BAZED) tokennel kapcsolatos információk Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed’s commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain’s capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination. Hivatalos webhely: https://bazed.games/ Fehér könyv: https://docs.bazed.games/ Vásárolj most BAZED tokent!

Bazed Games (BAZED) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bazed Games (BAZED) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Teljes tokenszám: $ 76.32M $ 76.32M $ 76.32M Keringésben lévő tokenszám: $ 76.32M $ 76.32M $ 76.32M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Minden idők csúcspontja: $ 0.516385 $ 0.516385 $ 0.516385 Minden idők mélypontja: $ 0.0050751 $ 0.0050751 $ 0.0050751 Jelenlegi ár: $ 0.03709681 $ 0.03709681 $ 0.03709681 További tudnivalók a(z) Bazed Games (BAZED) áráról

Bazed Games (BAZED) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bazed Games (BAZED) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BAZED tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BAZED token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BAZED tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BAZED token élő árfolyamát!

BAZED árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BAZED kapcsán? BAZED-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

