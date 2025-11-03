basilica (SN39) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3.82 24h alacsony $ 4.17 24h magas
Minden idők csúcspontja $ 15.73
Legalacsonyabb ár $ 0.517387
Árváltozás (1H) -1.37%
Árváltozás (1D) -5.38%
Árváltozás (7D) +5.22%

basilica (SN39) valós idejű ár: $3.83. Az elmúlt 24 órában, a(z)SN39 legalacsonyabb ára $ 3.82, legmagasabb ára pedig $ 4.17 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SN39 valaha volt legmagasabb ára $ 15.73, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.517387 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SN39 változása a következő volt: -1.37% az elmúlt órában, -5.38% az elmúlt 24 órában, és +5.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

basilica (SN39) piaci információk

Piaci érték $ 10.15M
Volumen (24H) --
Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.15M
Forgalomban lévő készlet 2.65M
Teljes tokenszám 2,653,016.960136392

A(z) basilica jelenlegi piaci plafonja $ 10.15M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SN39 keringésben lévő tokenszáma 2.65M, és a teljes tokenszám 2653016.960136392. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.15M.