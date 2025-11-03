TőzsdeDEX+
A(z) élő BaseShake ár ma 0.0013018 USD. Kövesd nyomon a(z) BASESHAKE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BASESHAKE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BASESHAKE

BASESHAKE árinformációk

Mi a(z) BASESHAKE

BASESHAKE hivatalos webhely

BASESHAKE tokenomikai adatai

BASESHAKE árelőrejelzés

BaseShake Logó

BaseShake Ár (BASESHAKE)

Nem listázott

1 BASESHAKE-USD élő ár:

$0.00130194
$0.00130194
-4.00%1D
mexc
USD
BaseShake (BASESHAKE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:45:23 (UTC+8)

BaseShake (BASESHAKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00121561
$ 0.00121561
24h alacsony
$ 0.00140914
$ 0.00140914
24h magas

$ 0.00121561
$ 0.00121561

$ 0.00140914
$ 0.00140914

$ 0.00373689
$ 0.00373689

$ 0.00065732
$ 0.00065732

-6.51%

-4.04%

-24.82%

-24.82%

BaseShake (BASESHAKE) valós idejű ár: $0.0013018. Az elmúlt 24 órában, a(z)BASESHAKE legalacsonyabb ára $ 0.00121561, legmagasabb ára pedig $ 0.00140914 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BASESHAKE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00373689, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00065732 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BASESHAKE változása a következő volt: -6.51% az elmúlt órában, -4.04% az elmúlt 24 órában, és -24.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BaseShake (BASESHAKE) piaci információk

$ 1.30M
$ 1.30M

--
--

$ 1.30M
$ 1.30M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

A(z) BaseShake jelenlegi piaci plafonja $ 1.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BASESHAKE keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.30M.

BaseShake (BASESHAKE) árelőzmények USD

A(z) BaseShakeUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BaseShake USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0006145601.
A(z) BaseShake USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0003617297.
A(z) BaseShake USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.04%
30 nap$ +0.0006145601+47.21%
60 nap$ -0.0003617297-27.78%
90 nap$ 0--

Mi a(z) BaseShake (BASESHAKE)

This is Coinbase CEO Brian Armstrong's first ever token deployed onchain, and a unique culture coin to represent being on Base.

Presenting the new Base App at an event titled "A New Day One" Brian Armstrong and Jesse Pollak took a selfie and gave each other what Brian later coined as the "Base Shake."

Brian Armstrong will use the fees generated from BaseShake volume towards a flywheel to support other creators. BaseShake will amplify the creator and content coins that Brian chooses to support with the BaseShake flywheel.

BaseShake (BASESHAKE) Erőforrás

Hivatalos webhely

BaseShake árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BaseShake (BASESHAKE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BaseShake (BASESHAKE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BaseShake rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BaseShake árelőrejelzését most!

BASESHAKE helyi valutákra

BaseShake (BASESHAKE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BaseShake (BASESHAKE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BASESHAKE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BaseShake (BASESHAKE)

Mennyit ér ma a(z) BaseShake (BASESHAKE)?
A(z) élő BASESHAKE ár a(z) USD esetében 0.0013018 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BASESHAKE ára a(z) USD esetében?
A(z) BASESHAKE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0013018. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BaseShake piaci plafonja?
A(z) BASESHAKE piaci plafonja $ 1.30M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BASESHAKE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BASESHAKE keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) BASESHAKE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BASESHAKE mindenkori legmagasabb ára 0.00373689 USD.
Mi volt a(z) BASESHAKE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BASESHAKE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00065732 USD.
Mekkora a(z) BASESHAKE kereskedési volumene?
A(z) BASESHAKE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BASESHAKE ára emelkedni fog idén?
A(z) BASESHAKE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BASESHAKE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:45:23 (UTC+8)

$108,811.60

$3,793.13

$0.02387

$1.1120

$183.70

$108,811.60

$3,793.13

$183.70

$87.09

$2.4689

$0.00000

$0.00000

$0.0357

$0.05662

$0.09346

$0.000000002111

$0.01862

$0.00007749

$0.0000446

$0.000000000512

