BaseShake (BASESHAKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00121561 - $ 0.00140914
24h alacsony: $ 0.00121561
24h magas: $ 0.00140914
Minden idők csúcspontja: $ 0.00373689
Legalacsonyabb ár: $ 0.00065732
Árváltozás (1H): -6.51%
Árváltozás (1D): -4.04%
Árváltozás (7D): -24.82%

BaseShake (BASESHAKE) valós idejű ár: $0.0013018. Az elmúlt 24 órában, a(z)BASESHAKE legalacsonyabb ára $ 0.00121561, legmagasabb ára pedig $ 0.00140914 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BASESHAKE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00373689, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00065732 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BASESHAKE változása a következő volt: -6.51% az elmúlt órában, -4.04% az elmúlt 24 órában, és -24.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BaseShake (BASESHAKE) piaci információk

Piaci érték: $ 1.30M
Volumen (24H): --
Teljes mértékben hígított piaci plafon: $ 1.30M
Forgalomban lévő készlet: 1.00B
Teljes tokenszám: 1,000,000,000.0

A(z) BaseShake jelenlegi piaci plafonja $ 1.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BASESHAKE keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.30M.