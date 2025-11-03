Basenji (BENJI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00772093 $ 0.00772093 $ 0.00772093 24h alacsony $ 0.00815188 $ 0.00815188 $ 0.00815188 24h magas 24h alacsony $ 0.00772093$ 0.00772093 $ 0.00772093 24h magas $ 0.00815188$ 0.00815188 $ 0.00815188 Minden idők csúcspontja $ 0.104985$ 0.104985 $ 0.104985 Legalacsonyabb ár $ 0.00730543$ 0.00730543 $ 0.00730543 Árváltozás (1H) -1.02% Árváltozás (1D) -4.02% Árváltozás (7D) -24.33% Árváltozás (7D) -24.33%

Basenji (BENJI) valós idejű ár: $0.00782396. Az elmúlt 24 órában, a(z)BENJI legalacsonyabb ára $ 0.00772093, legmagasabb ára pedig $ 0.00815188 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BENJI valaha volt legmagasabb ára $ 0.104985, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00730543 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BENJI változása a következő volt: -1.02% az elmúlt órában, -4.02% az elmúlt 24 órában, és -24.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Basenji (BENJI) piaci információk

Piaci érték $ 7.82M$ 7.82M $ 7.82M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.82M$ 7.82M $ 7.82M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Basenji jelenlegi piaci plafonja $ 7.82M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BENJI keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.82M.