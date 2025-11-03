BASEDD House (BASEDD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00087523 $ 0.00087523 $ 0.00087523 24h alacsony $ 0.00108959 $ 0.00108959 $ 0.00108959 24h magas 24h alacsony $ 0.00087523$ 0.00087523 $ 0.00087523 24h magas $ 0.00108959$ 0.00108959 $ 0.00108959 Minden idők csúcspontja $ 0.00924382$ 0.00924382 $ 0.00924382 Legalacsonyabb ár $ 0.00087523$ 0.00087523 $ 0.00087523 Árváltozás (1H) -1.31% Árváltozás (1D) -8.31% Árváltozás (7D) -21.80% Árváltozás (7D) -21.80%

BASEDD House (BASEDD) valós idejű ár: $0.00098166. Az elmúlt 24 órában, a(z)BASEDD legalacsonyabb ára $ 0.00087523, legmagasabb ára pedig $ 0.00108959 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BASEDD valaha volt legmagasabb ára $ 0.00924382, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00087523 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BASEDD változása a következő volt: -1.31% az elmúlt órában, -8.31% az elmúlt 24 órában, és -21.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BASEDD House (BASEDD) piaci információk

Piaci érték $ 982.65K$ 982.65K $ 982.65K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 982.65K$ 982.65K $ 982.65K Forgalomban lévő készlet 999.88M 999.88M 999.88M Teljes tokenszám 999,878,465.829898 999,878,465.829898 999,878,465.829898

A(z) BASEDD House jelenlegi piaci plafonja $ 982.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BASEDD keringésben lévő tokenszáma 999.88M, és a teljes tokenszám 999878465.829898. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 982.65K.