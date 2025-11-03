TőzsdeDEX+
A(z) élő BASEDD House ár ma 0.00098166 USD. Kövesd nyomon a(z) BASEDD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BASEDD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BASEDD

BASEDD árinformációk

Mi a(z) BASEDD

BASEDD hivatalos webhely

BASEDD tokenomikai adatai

BASEDD árelőrejelzés

BASEDD House Logó

BASEDD House Ár (BASEDD)

Nem listázott

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
BASEDD House (BASEDD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:45:09 (UTC+8)

BASEDD House (BASEDD) árinformáció (USD)

BASEDD House (BASEDD) valós idejű ár: $0.00098166. Az elmúlt 24 órában, a(z)BASEDD legalacsonyabb ára $ 0.00087523, legmagasabb ára pedig $ 0.00108959 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BASEDD valaha volt legmagasabb ára $ 0.00924382, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00087523 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BASEDD változása a következő volt: -1.31% az elmúlt órában, -8.31% az elmúlt 24 órában, és -21.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BASEDD House (BASEDD) piaci információk

A(z) BASEDD House jelenlegi piaci plafonja $ 982.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BASEDD keringésben lévő tokenszáma 999.88M, és a teljes tokenszám 999878465.829898. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 982.65K.

BASEDD House (BASEDD) árelőzmények USD

A(z) BASEDD HouseUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BASEDD House USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0006082081.
A(z) BASEDD House USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0007149024.
A(z) BASEDD House USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000509508731086238.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-8.31%
30 nap$ -0.0006082081-61.95%
60 nap$ -0.0007149024-72.82%
90 nap$ -0.000509508731086238-34.16%

Mi a(z) BASEDD House (BASEDD)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BASEDD House (BASEDD) Erőforrás

Hivatalos webhely

BASEDD House árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BASEDD House (BASEDD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BASEDD House (BASEDD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BASEDD House rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BASEDD House árelőrejelzését most!

BASEDD helyi valutákra

BASEDD House (BASEDD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BASEDD House (BASEDD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BASEDD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BASEDD House (BASEDD)

Mennyit ér ma a(z) BASEDD House (BASEDD)?
A(z) élő BASEDD ár a(z) USD esetében 0.00098166 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BASEDD ára a(z) USD esetében?
A(z) BASEDD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00098166. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BASEDD House piaci plafonja?
A(z) BASEDD piaci plafonja $ 982.65K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BASEDD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BASEDD keringésben lévő tokenszáma 999.88M USD.
Mi volt a(z) BASEDD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BASEDD mindenkori legmagasabb ára 0.00924382 USD.
Mi volt a(z) BASEDD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BASEDD mindenkori legalacsonyabb ára 0.00087523 USD.
Mekkora a(z) BASEDD kereskedési volumene?
A(z) BASEDD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BASEDD ára emelkedni fog idén?
A(z) BASEDD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BASEDD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:45:09 (UTC+8)

BASEDD House (BASEDD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

