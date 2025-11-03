Based Zlurpee (ZLURPEE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.10% Árváltozás (1D) -23.31% Árváltozás (7D) -42.24% Árváltozás (7D) -42.24%

Based Zlurpee (ZLURPEE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZLURPEE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZLURPEE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZLURPEE változása a következő volt: +0.10% az elmúlt órában, -23.31% az elmúlt 24 órában, és -42.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Based Zlurpee (ZLURPEE) piaci információk

Piaci érték $ 32.35K$ 32.35K $ 32.35K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 32.35K$ 32.35K $ 32.35K Forgalomban lévő készlet 420.69B 420.69B 420.69B Teljes tokenszám 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A(z) Based Zlurpee jelenlegi piaci plafonja $ 32.35K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZLURPEE keringésben lévő tokenszáma 420.69B, és a teljes tokenszám 420690000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 32.35K.