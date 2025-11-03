TőzsdeDEX+
A(z) élő Based Zlurpee ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ZLURPEE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ZLURPEE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ZLURPEE

ZLURPEE árinformációk

Mi a(z) ZLURPEE

ZLURPEE hivatalos webhely

ZLURPEE tokenomikai adatai

ZLURPEE árelőrejelzés

Based Zlurpee Logó

Based Zlurpee Ár (ZLURPEE)

Nem listázott

1 ZLURPEE-USD élő ár:

--
----
-23.30%1D
USD
Based Zlurpee (ZLURPEE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:14:08 (UTC+8)

Based Zlurpee (ZLURPEE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-23.31%

-42.24%

-42.24%

Based Zlurpee (ZLURPEE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ZLURPEE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ZLURPEE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ZLURPEE változása a következő volt: +0.10% az elmúlt órában, -23.31% az elmúlt 24 órában, és -42.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Based Zlurpee (ZLURPEE) piaci információk

$ 32.35K
$ 32.35K$ 32.35K

--
----

$ 32.35K
$ 32.35K$ 32.35K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A(z) Based Zlurpee jelenlegi piaci plafonja $ 32.35K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ZLURPEE keringésben lévő tokenszáma 420.69B, és a teljes tokenszám 420690000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 32.35K.

Based Zlurpee (ZLURPEE) árelőzmények USD

A(z) Based ZlurpeeUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Based Zlurpee USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Based Zlurpee USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Based Zlurpee USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-23.31%
30 nap$ 0-59.29%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Based Zlurpee (ZLURPEE)

Zlurpee is a surreal, slushy-brained creature from the warped, colorful imagination of Matt Furie, the underground comic artist known for creating absurdist characters that blur the line between stoner comedy, psychedelic weirdness, and internet meme culture. True to Furie’s aesthetic, Zlurpee is both ridiculous and oddly profound — a sticky, brain-freezing being who embodies the essence of cool chaos. With his frozen swirl of a head and eternally chilled attitude, Zlurpee isn’t just some mascot slapped on merch — he’s the spiritual and cultural leader of a countercultural movement wrapped in neon and slush.

At the center of this movement is the Ripperz Crew, a gang of 11 outlandish skaters and surfers who live in a dimension where reality is optional and vibes are everything. These aren’t your average board-riding misfits. The Ripperz exist in a hyper-stylized, Furie-esque dreamworld where skating through time-loops, surfing through cosmic slush waves, and dropping into reality glitches is just another Tuesday. Their style is loud, unfiltered, and 100% based — meaning they do what they want, how they want, without bending to mainstream expectations. They’re anti-establishment, anti-boring, and completely immersed in a world of technicolor rebellion.

Among the crew are Andy and Birddog, two characters pulled directly from Boys Club, Furie’s cult-classic comic that birthed many iconic figures, including the now-notorious Pepe. Their inclusion connects Zlurpee’s reality-warping world to the larger Boys Club universe, anchoring this new generation of characters in the same irreverent legacy of absurdist counterculture.

But Zlurpee and his crew aren’t just fictional skaters — they’re also part of a crypto-native storytelling experiment. Through the icy veins of this universe flows $ZLRP, a token or cryptocurrency that represents more than digital currency — it's the lifeblood of the Ripperz ethos. Whether used in collectibles, community access, gamified content, or decentralized storytelling, $ZLRP symbolizes the intersection of digital ownership, community-driven culture, and next-level art. Zlurpee is, in essence, the avatar of this movement — the chill-faced prophet of a new kind of blockchain mythology.

At its core, the Zlurpee project is about merging art, culture, and crypto in a way that doesn’t take itself too seriously, yet holds serious creative power. It’s a world where meme logic meets visionary storytelling, where every character has a life beyond the screen, and where decentralization isn’t just about finance — it’s about freedom of expression. Matt Furie’s world has always walked the line between innocent weirdness and cultural critique, and Zlurpee continues that tradition — this time, with a frosty middle finger to the mainstream and a skateboard aimed at the metaverse.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Based Zlurpee árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Based Zlurpee (ZLURPEE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Based Zlurpee (ZLURPEE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Based Zlurpee rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Based Zlurpee árelőrejelzését most!

ZLURPEE helyi valutákra

Based Zlurpee (ZLURPEE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Based Zlurpee (ZLURPEE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ZLURPEE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Based Zlurpee (ZLURPEE)

Mennyit ér ma a(z) Based Zlurpee (ZLURPEE)?
A(z) élő ZLURPEE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ZLURPEE ára a(z) USD esetében?
A(z) ZLURPEE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Based Zlurpee piaci plafonja?
A(z) ZLURPEE piaci plafonja $ 32.35K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ZLURPEE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ZLURPEE keringésben lévő tokenszáma 420.69B USD.
Mi volt a(z) ZLURPEE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ZLURPEE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) ZLURPEE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ZLURPEE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) ZLURPEE kereskedési volumene?
A(z) ZLURPEE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ZLURPEE ára emelkedni fog idén?
A(z) ZLURPEE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ZLURPEE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:14:08 (UTC+8)

Based Zlurpee (ZLURPEE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

