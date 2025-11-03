TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Based Moron ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MORON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MORON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MORON

MORON árinformációk

Mi a(z) MORON

MORON hivatalos webhely

MORON tokenomikai adatai

MORON árelőrejelzés

Based Moron Logó

Based Moron Ár (MORON)

Nem listázott

1 MORON-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Based Moron (MORON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:14:01 (UTC+8)

Based Moron (MORON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Based Moron (MORON) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MORON legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MORON valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MORON változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Based Moron (MORON) piaci információk

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

--
----

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Based Moron jelenlegi piaci plafonja $ 12.95K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MORON keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.95K.

Based Moron (MORON) árelőzmények USD

A(z) Based MoronUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Based Moron USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Based Moron USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Based Moron USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-20.52%
60 nap$ 0-2.13%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Based Moron (MORON)

Legend has it, $MORON launched with a glorious 1 billion tokens… but our fearless dev decided to literally send half of them “to the moon.” Unfortunately, he didn’t realize the blockchain doesn’t have a NASA program — so those 500 million tokens are now sitting in some random, unverified wallet… forever.

From that moment, we knew what we were: a bunch of lovable, chaotic, crypto-obsessed morons. Our dev? A certified blockchain hazard. Our community? People who embrace the madness and wear “moron” like a badge of honor.

$MORON isn’t just a meme coin — it’s a public safety announcement about what happens when you mix too much caffeine, questionable coding skills, and moon-talk in the same room.

Our mission? Make so much noise, cause so much mayhem, and rally so hard that even our moms start asking, “What’s this moron coin you keep posting about?”

This isn’t financial advice. This isn’t logical. This is $MORON — and we’re mooning… eventually. Probably. Maybe.

Based Moron (MORON) Erőforrás

Hivatalos webhely

Based Moron árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Based Moron (MORON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Based Moron (MORON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Based Moron rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Based Moron árelőrejelzését most!

MORON helyi valutákra

Based Moron (MORON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Based Moron (MORON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MORON token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Based Moron (MORON)

Mennyit ér ma a(z) Based Moron (MORON)?
A(z) élő MORON ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MORON ára a(z) USD esetében?
A(z) MORON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Based Moron piaci plafonja?
A(z) MORON piaci plafonja $ 12.95K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MORON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MORON keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) MORON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MORON mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) MORON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MORON mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MORON kereskedési volumene?
A(z) MORON élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MORON ára emelkedni fog idén?
A(z) MORON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MORON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:14:01 (UTC+8)

Based Moron (MORON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

