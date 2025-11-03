TőzsdeDEX+
A(z) élő Based Coin ár ma 0.00001782 USD. Kövesd nyomon a(z) BASED USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BASED ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Based Coin (BASED) árinformáció (USD)

Based Coin (BASED) valós idejű ár: $0.00001782. Az elmúlt 24 órában, a(z)BASED legalacsonyabb ára $ 0.00001784, legmagasabb ára pedig $ 0.00001852 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BASED valaha volt legmagasabb ára $ 0.0000262, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001779 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BASED változása a következő volt: -1.24% az elmúlt órában, -2.63% az elmúlt 24 órában, és -22.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Based Coin (BASED) piaci információk

A(z) Based Coin jelenlegi piaci plafonja $ 1.02M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BASED keringésben lévő tokenszáma 57.28B, és a teljes tokenszám 62325651231.26195. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.11M.

Based Coin (BASED) árelőzmények USD

Mi a(z) Based Coin (BASED)

The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem,

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Based Coin (BASED) Erőforrás

Based Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Based Coin (BASED) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Based Coin (BASED) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Based Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Based Coin árelőrejelzését most!

Based Coin (BASED) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Based Coin (BASED) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BASED token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Based Coin (BASED)

Mennyit ér ma a(z) Based Coin (BASED)?
A(z) élő BASED ár a(z) USD esetében 0.00001782 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BASED ára a(z) USD esetében?
A(z) BASED jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001782. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Based Coin piaci plafonja?
A(z) BASED piaci plafonja $ 1.02M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BASED keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BASED keringésben lévő tokenszáma 57.28B USD.
Mi volt a(z) BASED mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BASED mindenkori legmagasabb ára 0.0000262 USD.
Mi volt a(z) BASED mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BASED mindenkori legalacsonyabb ára 0.00001779 USD.
Mekkora a(z) BASED kereskedési volumene?
A(z) BASED élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BASED ára emelkedni fog idén?
A(z) BASED a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BASED árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:45:03 (UTC+8)

Based Coin (BASED) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

