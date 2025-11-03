Based Coin (BASED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001784 24h alacsony $ 0.00001852 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.0000262 Legalacsonyabb ár $ 0.00001779 Árváltozás (1H) -1.24% Árváltozás (1D) -2.63% Árváltozás (7D) -22.07%

Based Coin (BASED) valós idejű ár: $0.00001782. Az elmúlt 24 órában, a(z)BASED legalacsonyabb ára $ 0.00001784, legmagasabb ára pedig $ 0.00001852 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BASED valaha volt legmagasabb ára $ 0.0000262, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001779 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BASED változása a következő volt: -1.24% az elmúlt órában, -2.63% az elmúlt 24 órában, és -22.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Based Coin (BASED) piaci információk

Piaci érték $ 1.02M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.11M Forgalomban lévő készlet 57.28B Teljes tokenszám 62,325,651,231.26195

A(z) Based Coin jelenlegi piaci plafonja $ 1.02M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BASED keringésben lévő tokenszáma 57.28B, és a teljes tokenszám 62325651231.26195. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.11M.