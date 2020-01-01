Based Beast Coin (BEAST) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Based Beast Coin (BEAST) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Based Beast Coin (BEAST) tokennel kapcsolatos információk Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests. Hivatalos webhely: https://www.basedbeastcoin.com/ Vásárolj most BEAST tokent!

Based Beast Coin (BEAST) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Based Beast Coin (BEAST) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 141.55K $ 141.55K $ 141.55K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 141.55K $ 141.55K $ 141.55K Minden idők csúcspontja: $ 0.075244 $ 0.075244 $ 0.075244 Minden idők mélypontja: $ 0.00711498 $ 0.00711498 $ 0.00711498 Jelenlegi ár: $ 0.01415505 $ 0.01415505 $ 0.01415505 További tudnivalók a(z) Based Beast Coin (BEAST) áráról

Based Beast Coin (BEAST) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Based Beast Coin (BEAST) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BEAST tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BEAST token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BEAST tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BEAST token élő árfolyamát!

BEAST árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BEAST kapcsán? BEAST-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BEAST tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

