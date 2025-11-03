TőzsdeDEX+
A(z) élő Base Index ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BINDEX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BINDEX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BINDEX

BINDEX árinformációk

Mi a(z) BINDEX

BINDEX fehér könyv

BINDEX hivatalos webhely

BINDEX tokenomikai adatai

BINDEX árelőrejelzés

Base Index Logó

Base Index Ár (BINDEX)

Nem listázott

1 BINDEX-USD élő ár:

$0.00013772
$0.00013772
-9.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Base Index (BINDEX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:44:49 (UTC+8)

Base Index (BINDEX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-2.05%

-9.05%

-20.71%

-20.71%

Base Index (BINDEX) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BINDEX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BINDEX valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BINDEX változása a következő volt: -2.05% az elmúlt órában, -9.05% az elmúlt 24 órában, és -20.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Base Index (BINDEX) piaci információk

$ 137.72K
$ 137.72K

--
--

$ 137.72K
$ 137.72K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

A(z) Base Index jelenlegi piaci plafonja $ 137.72K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BINDEX keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 137.72K.

Base Index (BINDEX) árelőzmények USD

A(z) Base IndexUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Base Index USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Base Index USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Base Index USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-9.05%
30 nap$ 0-44.31%
60 nap$ 0-70.53%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Base Index (BINDEX)

$BINDEX is pioneering a new era of decentralized finance on the Base network — an actively managed, community-owned fund designed to give holders direct exposure to high-conviction plays, early launches, and Base-native opportunities without the need for constant research or trading. The philosophy is simple: you hold the token, the fund works for you. All profits, growth, and rewards are shared with the community of holders, with the ultimate goal of paying out 100% of the fund’s value multiple times over the life of the project.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Base Index (BINDEX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Base Index árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Base Index (BINDEX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Base Index (BINDEX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Base Index rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Base Index árelőrejelzését most!

BINDEX helyi valutákra

Base Index (BINDEX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Base Index (BINDEX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BINDEX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Base Index (BINDEX)

Mennyit ér ma a(z) Base Index (BINDEX)?
A(z) élő BINDEX ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BINDEX ára a(z) USD esetében?
A(z) BINDEX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Base Index piaci plafonja?
A(z) BINDEX piaci plafonja $ 137.72K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BINDEX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BINDEX keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) BINDEX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BINDEX mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BINDEX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BINDEX mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BINDEX kereskedési volumene?
A(z) BINDEX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BINDEX ára emelkedni fog idén?
A(z) BINDEX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BINDEX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:44:49 (UTC+8)

Base Index (BINDEX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,885.71

$3,793.84

$0.02391

$1.1106

$183.83

$108,885.71

$3,793.84

$183.83

$87.25

$2.4697

$0.00000

$0.00000

$0.0360

$0.05662

$0.09415

$0.000000002111

$0.01862

$0.00007710

$0.0000446

$0.000000000512

