A(z) élő Base Carbon Tonne ár ma 0.244256 USD. Kövesd nyomon a(z) BCT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BCT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Base Carbon Tonne ár ma 0.244256 USD. Kövesd nyomon a(z) BCT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BCT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BCT

BCT árinformációk

Mi a(z) BCT

BCT fehér könyv

BCT hivatalos webhely

BCT tokenomikai adatai

BCT árelőrejelzés

Base Carbon Tonne Ár (BCT)

Nem listázott

1 BCT-USD élő ár:

$0.244256
$0.244256$0.244256
+1.10%1D
USD
Base Carbon Tonne (BCT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:44:40 (UTC+8)

Base Carbon Tonne (BCT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.238159
$ 0.238159$ 0.238159
24h alacsony
$ 0.244441
$ 0.244441$ 0.244441
24h magas

$ 0.238159
$ 0.238159$ 0.238159

$ 0.244441
$ 0.244441$ 0.244441

$ 8.6
$ 8.6$ 8.6

$ 0.145607
$ 0.145607$ 0.145607

+0.00%

+1.14%

-3.66%

-3.66%

Base Carbon Tonne (BCT) valós idejű ár: $0.244256. Az elmúlt 24 órában, a(z)BCT legalacsonyabb ára $ 0.238159, legmagasabb ára pedig $ 0.244441 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BCT valaha volt legmagasabb ára $ 8.6, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.145607 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BCT változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, +1.14% az elmúlt 24 órában, és -3.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Base Carbon Tonne (BCT) piaci információk

$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M

--
----

$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M

21.11M
21.11M 21.11M

21,106,186.28652228
21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

A(z) Base Carbon Tonne jelenlegi piaci plafonja $ 5.15M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BCT keringésben lévő tokenszáma 21.11M, és a teljes tokenszám 21106186.28652228. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.15M.

Base Carbon Tonne (BCT) árelőzmények USD

A(z) Base Carbon TonneUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00276311.
A(z) Base Carbon Tonne USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0144619825.
A(z) Base Carbon Tonne USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0425428979.
A(z) Base Carbon Tonne USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0851415286119555.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00276311+1.14%
30 nap$ -0.0144619825-5.92%
60 nap$ +0.0425428979+17.42%
90 nap$ +0.0851415286119555+53.51%

Mi a(z) Base Carbon Tonne (BCT)

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Base Carbon Tonne (BCT) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Base Carbon Tonne árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Base Carbon Tonne (BCT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Base Carbon Tonne (BCT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Base Carbon Tonne rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Base Carbon Tonne árelőrejelzését most!

BCT helyi valutákra

Base Carbon Tonne (BCT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Base Carbon Tonne (BCT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BCT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Base Carbon Tonne (BCT)

Mennyit ér ma a(z) Base Carbon Tonne (BCT)?
A(z) élő BCT ár a(z) USD esetében 0.244256 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BCT ára a(z) USD esetében?
A(z) BCT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.244256. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Base Carbon Tonne piaci plafonja?
A(z) BCT piaci plafonja $ 5.15M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BCT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BCT keringésben lévő tokenszáma 21.11M USD.
Mi volt a(z) BCT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BCT mindenkori legmagasabb ára 8.6 USD.
Mi volt a(z) BCT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BCT mindenkori legalacsonyabb ára 0.145607 USD.
Mekkora a(z) BCT kereskedési volumene?
A(z) BCT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BCT ára emelkedni fog idén?
A(z) BCT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BCT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:44:40 (UTC+8)

Base Carbon Tonne (BCT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

