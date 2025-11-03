Base Carbon Tonne (BCT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.238159 24h alacsony $ 0.244441 24h magas Minden idők csúcspontja $ 8.6 Legalacsonyabb ár $ 0.145607 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) +1.14% Árváltozás (7D) -3.66%

Base Carbon Tonne (BCT) valós idejű ár: $0.244256. Az elmúlt 24 órában, a(z)BCT legalacsonyabb ára $ 0.238159, legmagasabb ára pedig $ 0.244441 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BCT valaha volt legmagasabb ára $ 8.6, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.145607 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BCT változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, +1.14% az elmúlt 24 órában, és -3.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Base Carbon Tonne (BCT) piaci információk

Piaci érték $ 5.15M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.15M Forgalomban lévő készlet 21.11M Teljes tokenszám 21,106,186.28652228

A(z) Base Carbon Tonne jelenlegi piaci plafonja $ 5.15M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BCT keringésben lévő tokenszáma 21.11M, és a teljes tokenszám 21106186.28652228. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.15M.