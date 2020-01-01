Barking Dog (BARK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Barking Dog (BARK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Barking Dog (BARK) tokennel kapcsolatos információk Endless Barks Incoming: Once It Starts, There’s No Turning Back

The Solana blockchain, with its speed and scalability, is unleashing an unstoppable force. Just like a dog’s bark, once the chain starts, there’s no going back. Transactions, apps, and decentralized finance are taking over with lightning speed, transforming the crypto world. Solana’s low fees and rapid throughput are the bark that signals a new era. Get ready—whether you’re prepared or not, this blockchain’s roar is here to stay. The future is decentralized, and it’s barking loudly. Hivatalos webhely: https://barkingdogonsol.xyz/ Vásárolj most BARK tokent!

Barking Dog (BARK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Barking Dog (BARK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.67K $ 11.67K $ 11.67K Teljes tokenszám: $ 994.18M $ 994.18M $ 994.18M Keringésben lévő tokenszám: $ 994.18M $ 994.18M $ 994.18M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.67K $ 11.67K $ 11.67K Minden idők csúcspontja: $ 0.00119461 $ 0.00119461 $ 0.00119461 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Barking Dog (BARK) áráról

Barking Dog (BARK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Barking Dog (BARK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BARK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BARK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BARK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BARK token élő árfolyamát!

BARK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BARK kapcsán? BARK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BARK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

