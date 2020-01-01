Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenomikai adatai
Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokennel kapcsolatos információk
The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities.
Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó PAWSY tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező PAWSY token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) PAWSY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PAWSY token élő árfolyamát!
PAWSY árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PAWSY kapcsán? PAWSY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.