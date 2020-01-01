Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokennel kapcsolatos információk The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities. Hivatalos webhely: http://trulyadog.com Vásárolj most PAWSY tokent!

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 54.58K $ 54.58K $ 54.58K Teljes tokenszám: $ 997.79M $ 997.79M $ 997.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.79M $ 997.79M $ 997.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 54.58K $ 54.58K $ 54.58K Minden idők csúcspontja: $ 0.00314896 $ 0.00314896 $ 0.00314896 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) áráról

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PAWSY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PAWSY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PAWSY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PAWSY token élő árfolyamát!

PAWSY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PAWSY kapcsán? PAWSY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PAWSY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

