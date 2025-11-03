bapcat (BAP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00005685 $ 0.00006219 24h alacsony $ 0.00005685 24h magas $ 0.00006219 Minden idők csúcspontja $ 0.01325672 Legalacsonyabb ár $ 0.00005685 Árváltozás (1H) -1.29% Árváltozás (1D) -6.48% Árváltozás (7D) -20.50%

bapcat (BAP) valós idejű ár: $0.00005777. Az elmúlt 24 órában, a(z)BAP legalacsonyabb ára $ 0.00005685, legmagasabb ára pedig $ 0.00006219 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BAP valaha volt legmagasabb ára $ 0.01325672, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005685 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BAP változása a következő volt: -1.29% az elmúlt órában, -6.48% az elmúlt 24 órában, és -20.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

bapcat (BAP) piaci információk

Piaci érték $ 24.26K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 24.26K Forgalomban lévő készlet 419.91M Teljes tokenszám 419,908,208.237984

A(z) bapcat jelenlegi piaci plafonja $ 24.26K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BAP keringésben lévő tokenszáma 419.91M, és a teljes tokenszám 419908208.237984. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 24.26K.