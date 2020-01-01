Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) tokenomikai adatai

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) tokennel kapcsolatos információk

Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality.

The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO.

Hivatalos webhely:
https://www.baolongsol.xyz/

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 22.89K
$ 22.89K$ 22.89K
Teljes tokenszám:
$ 999.91M
$ 999.91M$ 999.91M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.91M
$ 999.91M$ 999.91M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 22.89K
$ 22.89K$ 22.89K
Minden idők csúcspontja:
$ 0
$ 0$ 0
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0$ 0

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BAOLONG tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BAOLONG token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BAOLONG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BAOLONG token élő árfolyamát!

BAOLONG árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BAOLONG kapcsán? BAOLONG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

mc_how_why_title
