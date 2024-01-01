BaoBaoSol (BAOS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BaoBaoSol (BAOS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BaoBaoSol (BAOS) tokennel kapcsolatos információk BaoBaoSol is the token behind a community on several social media channels. They created a community focused on sharing crypto insights and objective sources relevant to cryptocurrency. The priorities are education and fun.The token is fully minted. Liquid pool is secured as LP token is burnt. Hivatalos webhely: https://BaoBaoSol.com Fehér könyv: https://baobaosol.com/wp-content/uploads/2024/01/BAOS_whitepaper.pdf Vásárolj most BAOS tokent!

BaoBaoSol (BAOS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BaoBaoSol (BAOS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 137.85K $ 137.85K $ 137.85K Teljes tokenszám: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 137.85K $ 137.85K $ 137.85K Minden idők csúcspontja: $ 0.00413948 $ 0.00413948 $ 0.00413948 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00013798 $ 0.00013798 $ 0.00013798 További tudnivalók a(z) BaoBaoSol (BAOS) áráról

BaoBaoSol (BAOS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BaoBaoSol (BAOS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BAOS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BAOS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BAOS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BAOS token élő árfolyamát!

BAOS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BAOS kapcsán? BAOS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BAOS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

