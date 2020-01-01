BANX (BANX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BANX (BANX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BANX (BANX) tokennel kapcsolatos információk Borrow ● Lend ● Multiply ● Hedge ◎ Solana tokens and NFTs on https://banx.gg with no expiration, no price liquidation. Banx is a modular peer-to-peer lending protocol enabling borrowers and lenders to choose their risk/reward parameters (LTV/APR), anywhere from very low to very high. The more $BANX you own and stake, the stronger the (financial) benefits you receive such as weekly $BANX rewards (from buybacks), boosts on leaderboard points, governance voting power, ... Hivatalos webhely: https://www.banx.gg Fehér könyv: https://docs.banx.gg Vásárolj most BANX tokent!

BANX (BANX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BANX (BANX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 310.04K $ 310.04K $ 310.04K Teljes tokenszám: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 310.04K $ 310.04K $ 310.04K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) BANX (BANX) áráról

BANX (BANX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BANX (BANX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BANX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BANX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BANX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BANX token élő árfolyamát!

