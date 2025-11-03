TőzsdeDEX+
A(z) élő Banmao ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BANMAO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BANMAO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BANMAO

BANMAO árinformációk

Mi a(z) BANMAO

BANMAO tokenomikai adatai

BANMAO árelőrejelzés

Banmao Logó

Banmao Ár (BANMAO)

Nem listázott

1 BANMAO-USD élő ár:

--
----
-9.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Banmao (BANMAO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:44:27 (UTC+8)

Banmao (BANMAO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.18%

-9.10%

+3.98%

+3.98%

Banmao (BANMAO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BANMAO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BANMAO valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BANMAO változása a következő volt: -1.18% az elmúlt órában, -9.10% az elmúlt 24 órában, és +3.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Banmao (BANMAO) piaci információk

$ 37.49K
$ 37.49K$ 37.49K

--
----

$ 37.49K
$ 37.49K$ 37.49K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Banmao jelenlegi piaci plafonja $ 37.49K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BANMAO keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 37.49K.

Banmao (BANMAO) árelőzmények USD

A(z) BanmaoUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Banmao USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Banmao USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Banmao USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-9.10%
30 nap$ 0-48.17%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Banmao (BANMAO)

Banmao is a community-driven token built on XLayer, OKX’s Layer 2 blockchain. The project aims to bring together Web3 users through a transparent and inclusive ecosystem, powered by fast and low-cost transactions on XLayer.

Banmao focuses on building strong social engagement while exploring utility across DeFi, community governance, and NFT integrations. By leveraging the scalability of XLayer, the project provides its holders with real utility and opportunities to participate in the growth of a decentralized community economy.

The long-term vision of Banmao is to create a vibrant, sustainable ecosystem where value and decision-making are shared fairly among its members.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Banmao árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Banmao (BANMAO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Banmao (BANMAO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Banmao rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Banmao árelőrejelzését most!

BANMAO helyi valutákra

Banmao (BANMAO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Banmao (BANMAO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BANMAO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Banmao (BANMAO)

Mennyit ér ma a(z) Banmao (BANMAO)?
A(z) élő BANMAO ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BANMAO ára a(z) USD esetében?
A(z) BANMAO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Banmao piaci plafonja?
A(z) BANMAO piaci plafonja $ 37.49K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BANMAO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BANMAO keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) BANMAO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BANMAO mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BANMAO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BANMAO mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BANMAO kereskedési volumene?
A(z) BANMAO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BANMAO ára emelkedni fog idén?
A(z) BANMAO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BANMAO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:44:27 (UTC+8)

Banmao (BANMAO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

