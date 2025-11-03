Band (BAND) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.50349 $ 0.50349 $ 0.50349 24h alacsony $ 0.538684 $ 0.538684 $ 0.538684 24h magas 24h alacsony $ 0.50349$ 0.50349 $ 0.50349 24h magas $ 0.538684$ 0.538684 $ 0.538684 Minden idők csúcspontja $ 22.83$ 22.83 $ 22.83 Legalacsonyabb ár $ 0.203625$ 0.203625 $ 0.203625 Árváltozás (1H) -1.53% Árváltozás (1D) -5.23% Árváltozás (7D) -10.99% Árváltozás (7D) -10.99%

Band (BAND) valós idejű ár: $0.502836. Az elmúlt 24 órában, a(z)BAND legalacsonyabb ára $ 0.50349, legmagasabb ára pedig $ 0.538684 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BAND valaha volt legmagasabb ára $ 22.83, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.203625 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BAND változása a következő volt: -1.53% az elmúlt órában, -5.23% az elmúlt 24 órában, és -10.99% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Band (BAND) piaci információk

Piaci érték $ 83.92M$ 83.92M $ 83.92M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 84.27M$ 84.27M $ 84.27M Forgalomban lévő készlet 166.90M 166.90M 166.90M Teljes tokenszám 167,586,937.482406 167,586,937.482406 167,586,937.482406

A(z) Band jelenlegi piaci plafonja $ 83.92M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BAND keringésben lévő tokenszáma 166.90M, és a teljes tokenszám 167586937.482406. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 84.27M.