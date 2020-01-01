BAM by Scotty (BAM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BAM by Scotty (BAM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BAM by Scotty (BAM) tokennel kapcsolatos információk $BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins. Hivatalos webhely: https://x.com/i/communities/1916212839989318132

BAM by Scotty (BAM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BAM by Scotty (BAM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 107.92K $ 107.92K $ 107.92K Teljes tokenszám: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 107.92K $ 107.92K $ 107.92K Minden idők csúcspontja: $ 0.00180516 $ 0.00180516 $ 0.00180516 Minden idők mélypontja: $ 0.000028 $ 0.000028 $ 0.000028 Jelenlegi ár: $ 0.00010804 $ 0.00010804 $ 0.00010804 További tudnivalók a(z) BAM by Scotty (BAM) áráról

BAM by Scotty (BAM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BAM by Scotty (BAM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BAM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BAM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BAM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BAM token élő árfolyamát!

BAM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BAM kapcsán? BAM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BAM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

