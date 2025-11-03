Balsa MM Fund (BMMF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.075679$ 0.075679 $ 0.075679 Legalacsonyabb ár $ 0.070272$ 0.070272 $ 0.070272 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +0.43% Árváltozás (7D) +0.43%

Balsa MM Fund (BMMF) valós idejű ár: $0.075514. Az elmúlt 24 órában, a(z)BMMF legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BMMF valaha volt legmagasabb ára $ 0.075679, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.070272 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BMMF változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +0.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Balsa MM Fund (BMMF) piaci információk

Piaci érték $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Forgalomban lévő készlet 50.05M 50.05M 50.05M Teljes tokenszám 50,046,307.28985915 50,046,307.28985915 50,046,307.28985915

A(z) Balsa MM Fund jelenlegi piaci plafonja $ 3.78M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BMMF keringésben lévő tokenszáma 50.05M, és a teljes tokenszám 50046307.28985915. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.78M.