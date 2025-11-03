TőzsdeDEX+
A(z) élő Balsa MM Fund ár ma 0.075514 USD. Kövesd nyomon a(z) BMMF USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BMMF ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BMMF

BMMF árinformációk

Mi a(z) BMMF

BMMF hivatalos webhely

BMMF tokenomikai adatai

BMMF árelőrejelzés

Balsa MM Fund Ár (BMMF)

$0.075514
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Balsa MM Fund (BMMF) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:44:06 (UTC+8)

Balsa MM Fund (BMMF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.075679
$ 0.070272
+0.43%

+0.43%

Balsa MM Fund (BMMF) valós idejű ár: $0.075514. Az elmúlt 24 órában, a(z)BMMF legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BMMF valaha volt legmagasabb ára $ 0.075679, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.070272 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BMMF változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +0.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Balsa MM Fund (BMMF) piaci információk

$ 3.78M
--
$ 3.78M
50.05M
50,046,307.28985915
A(z) Balsa MM Fund jelenlegi piaci plafonja $ 3.78M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BMMF keringésben lévő tokenszáma 50.05M, és a teljes tokenszám 50046307.28985915. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.78M.

Balsa MM Fund (BMMF) árelőzmények USD

A(z) Balsa MM FundUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Balsa MM Fund USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0026751740.
A(z) Balsa MM Fund USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0041606854.
A(z) Balsa MM Fund USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ +0.0026751740+3.54%
60 nap$ +0.0041606854+5.51%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Balsa MM Fund (BMMF)

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Balsa MM Fund (BMMF) Erőforrás

Balsa MM Fund árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Balsa MM Fund (BMMF) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Balsa MM Fund (BMMF) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Balsa MM Fund rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Balsa MM Fund árelőrejelzését most!

Balsa MM Fund (BMMF) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Balsa MM Fund (BMMF) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BMMF token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Balsa MM Fund (BMMF)

Mennyit ér ma a(z) Balsa MM Fund (BMMF)?
A(z) élő BMMF ár a(z) USD esetében 0.075514 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BMMF ára a(z) USD esetében?
A(z) BMMF jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.075514. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Balsa MM Fund piaci plafonja?
A(z) BMMF piaci plafonja $ 3.78M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BMMF keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BMMF keringésben lévő tokenszáma 50.05M USD.
Mi volt a(z) BMMF mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BMMF mindenkori legmagasabb ára 0.075679 USD.
Mi volt a(z) BMMF mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BMMF mindenkori legalacsonyabb ára 0.070272 USD.
Mekkora a(z) BMMF kereskedési volumene?
A(z) BMMF élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BMMF ára emelkedni fog idén?
A(z) BMMF a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BMMF árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:44:06 (UTC+8)

Balsa MM Fund (BMMF) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

