Ballz of Steel (BALLZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00123068 $ 0.00123068 $ 0.00123068 24h alacsony $ 0.00127522 $ 0.00127522 $ 0.00127522 24h magas 24h alacsony $ 0.00123068$ 0.00123068 $ 0.00123068 24h magas $ 0.00127522$ 0.00127522 $ 0.00127522 Minden idők csúcspontja $ 0.01151396$ 0.01151396 $ 0.01151396 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.16% Árváltozás (1D) -3.22% Árváltozás (7D) -8.39% Árváltozás (7D) -8.39%

Ballz of Steel (BALLZ) valós idejű ár: $0.00123072. Az elmúlt 24 órában, a(z)BALLZ legalacsonyabb ára $ 0.00123068, legmagasabb ára pedig $ 0.00127522 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BALLZ valaha volt legmagasabb ára $ 0.01151396, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BALLZ változása a következő volt: -1.16% az elmúlt órában, -3.22% az elmúlt 24 órában, és -8.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ballz of Steel (BALLZ) piaci információk

Piaci érték $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Ballz of Steel jelenlegi piaci plafonja $ 1.23M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BALLZ keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.23M.