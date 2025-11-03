TőzsdeDEX+
A(z) élő Ballz of Steel ár ma 0.00123072 USD. Kövesd nyomon a(z) BALLZ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BALLZ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BALLZ

BALLZ árinformációk

Mi a(z) BALLZ

BALLZ hivatalos webhely

BALLZ tokenomikai adatai

BALLZ árelőrejelzés

Ballz of Steel Logó

Ballz of Steel Ár (BALLZ)

1 BALLZ-USD élő ár:

Ballz of Steel (BALLZ) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:43:59 (UTC+8)

Ballz of Steel (BALLZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-1.16%

-3.22%

-8.39%

-8.39%

Ballz of Steel (BALLZ) valós idejű ár: $0.00123072. Az elmúlt 24 órában, a(z)BALLZ legalacsonyabb ára $ 0.00123068, legmagasabb ára pedig $ 0.00127522 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BALLZ valaha volt legmagasabb ára $ 0.01151396, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BALLZ változása a következő volt: -1.16% az elmúlt órában, -3.22% az elmúlt 24 órában, és -8.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ballz of Steel (BALLZ) piaci információk

A(z) Ballz of Steel jelenlegi piaci plafonja $ 1.23M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BALLZ keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.23M.

Ballz of Steel (BALLZ) árelőzmények USD

A(z) Ballz of SteelUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Ballz of Steel USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0004375932.
A(z) Ballz of Steel USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0006040804.
A(z) Ballz of Steel USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0000366026795470998.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.22%
30 nap$ -0.0004375932-35.55%
60 nap$ -0.0006040804-49.08%
90 nap$ -0.0000366026795470998-2.88%

Mi a(z) Ballz of Steel (BALLZ)

Drop. Bounce. Win!

Ever wanted to drop balls and win BIG? 🚀

Ballz of Steel is here to make your Plinko dreams come true! Play for FREE in Telegram. Engage in the excitement, accumulate points, and prepare yourself for the unveiling of spectacular airdrop rewards that await you! 🪂💰

All you need is to drop your balls and watch your rewards pile up. Dive into the game, achieve high scores, and emerge victorious

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Ballz of Steel (BALLZ) Erőforrás

Hivatalos webhely

Ballz of Steel árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ballz of Steel (BALLZ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ballz of Steel (BALLZ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ballz of Steel rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ballz of Steel árelőrejelzését most!

BALLZ helyi valutákra

Ballz of Steel (BALLZ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ballz of Steel (BALLZ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BALLZ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Ballz of Steel (BALLZ)

Mennyit ér ma a(z) Ballz of Steel (BALLZ)?
A(z) élő BALLZ ár a(z) USD esetében 0.00123072 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BALLZ ára a(z) USD esetében?
A(z) BALLZ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00123072. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ballz of Steel piaci plafonja?
A(z) BALLZ piaci plafonja $ 1.23M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BALLZ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BALLZ keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) BALLZ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BALLZ mindenkori legmagasabb ára 0.01151396 USD.
Mi volt a(z) BALLZ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BALLZ mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BALLZ kereskedési volumene?
A(z) BALLZ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BALLZ ára emelkedni fog idén?
A(z) BALLZ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BALLZ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:43:59 (UTC+8)

Ballz of Steel (BALLZ) fontos iparági frissítések

11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

