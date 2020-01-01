Ballsy on Sui (BALLSY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ballsy on Sui (BALLSY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ballsy on Sui (BALLSY) tokennel kapcsolatos információk BALLSY was a fair launch on moonbags.io with a strong liquidity pool. The BALLSY team is filled with amazing artists and some of the best diamond hand SUI OGs who are very trusted within the space. The team bought 10% of the token supply. $BALLSY lives in all of us, to be ballsy is to be bold, gutsy, and unapologetically daring. It's when someone does something risky, rebellious, or courageous—even when it's uncomfortable or goes against the grain. Think of someone quitting a stable job to chase their passion, standing up to authority when it matters, or saying the hard truth no one else will. It's not about being reckless—it's about having the guts to act when most people would hesitate. (That's $BALLSY) Hivatalos webhely: http://ballsyonsui.xyz/ Vásárolj most BALLSY tokent!

Ballsy on Sui (BALLSY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ballsy on Sui (BALLSY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.10K $ 10.10K $ 10.10K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.10K $ 10.10K $ 10.10K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Ballsy on Sui (BALLSY) áráról

Ballsy on Sui (BALLSY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ballsy on Sui (BALLSY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BALLSY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BALLSY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BALLSY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BALLSY token élő árfolyamát!

BALLSY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BALLSY kapcsán? BALLSY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

