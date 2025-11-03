Baldor (BALDOR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 12.47 $ 12.47 $ 12.47 24h alacsony $ 12.79 $ 12.79 $ 12.79 24h magas 24h alacsony $ 12.47$ 12.47 $ 12.47 24h magas $ 12.79$ 12.79 $ 12.79 Minden idők csúcspontja $ 23.5$ 23.5 $ 23.5 Legalacsonyabb ár $ 9.84$ 9.84 $ 9.84 Árváltozás (1H) -0.56% Árváltozás (1D) -1.24% Árváltozás (7D) -1.12% Árváltozás (7D) -1.12%

Baldor (BALDOR) valós idejű ár: $12.47. Az elmúlt 24 órában, a(z)BALDOR legalacsonyabb ára $ 12.47, legmagasabb ára pedig $ 12.79 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BALDOR valaha volt legmagasabb ára $ 23.5, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 9.84 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BALDOR változása a következő volt: -0.56% az elmúlt órában, -1.24% az elmúlt 24 órában, és -1.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baldor (BALDOR) piaci információk

Piaci érték $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Forgalomban lévő készlet 100.00K 100.00K 100.00K Teljes tokenszám 100,000.0 100,000.0 100,000.0

A(z) Baldor jelenlegi piaci plafonja $ 1.25M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BALDOR keringésben lévő tokenszáma 100.00K, és a teljes tokenszám 100000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.25M.