BAKKT (BAKKT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BAKKT (BAKKT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BAKKT (BAKKT) tokennel kapcsolatos információk The memetoken BAKKT is a cryptocurrency inspired by the acquisition of the Bakkt exchange by Donald Trump. It combines the buzz around meme tokens with speculation about Trump's involvement in the crypto market. While not officially linked to Bakkt or Trump, the token has gained traction within online communities due to its humorous yet speculative nature, reflecting the intersection of pop culture and cryptocurrency trends. Hivatalos webhely: https://bakkt.meme Vásárolj most BAKKT tokent!

BAKKT (BAKKT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BAKKT (BAKKT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 141.18K $ 141.18K $ 141.18K Teljes tokenszám: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 141.18K $ 141.18K $ 141.18K Minden idők csúcspontja: $ 0.003245 $ 0.003245 $ 0.003245 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00014127 $ 0.00014127 $ 0.00014127 További tudnivalók a(z) BAKKT (BAKKT) áráról

BAKKT (BAKKT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BAKKT (BAKKT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BAKKT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BAKKT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BAKKT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BAKKT token élő árfolyamát!

BAKKT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BAKKT kapcsán? BAKKT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BAKKT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

