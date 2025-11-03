Baked (BAKED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.094376$ 0.094376 $ 0.094376 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.48% Árváltozás (1D) -5.36% Árváltozás (7D) -5.69% Árváltozás (7D) -5.69%

Baked (BAKED) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BAKED legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BAKED valaha volt legmagasabb ára $ 0.094376, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BAKED változása a következő volt: +0.48% az elmúlt órában, -5.36% az elmúlt 24 órában, és -5.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baked (BAKED) piaci információk

Piaci érték $ 36.48K$ 36.48K $ 36.48K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 156.80K$ 156.80K $ 156.80K Forgalomban lévő készlet 69.80M 69.80M 69.80M Teljes tokenszám 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

A(z) Baked jelenlegi piaci plafonja $ 36.48K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BAKED keringésben lévő tokenszáma 69.80M, és a teljes tokenszám 300000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 156.80K.