A(z) élő Baked ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BAKED USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BAKED ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BAKED

BAKED árinformációk

Mi a(z) BAKED

BAKED hivatalos webhely

BAKED tokenomikai adatai

BAKED árelőrejelzés

1 BAKED-USD élő ár:

$0.00052266
$0.00052266
-5.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Baked (BAKED) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:13:31 (UTC+8)

Baked (BAKED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.094376
$ 0.094376

$ 0
$ 0

+0.48%

-5.36%

-5.69%

-5.69%

Baked (BAKED) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BAKED legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BAKED valaha volt legmagasabb ára $ 0.094376, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BAKED változása a következő volt: +0.48% az elmúlt órában, -5.36% az elmúlt 24 órában, és -5.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Baked (BAKED) piaci információk

$ 36.48K
$ 36.48K

--
--

$ 156.80K
$ 156.80K

69.80M
69.80M

300,000,000.0
300,000,000.0

A(z) Baked jelenlegi piaci plafonja $ 36.48K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BAKED keringésben lévő tokenszáma 69.80M, és a teljes tokenszám 300000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 156.80K.

Baked (BAKED) árelőzmények USD

A(z) BakedUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Baked USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Baked USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Baked USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.36%
30 nap$ 0-22.24%
60 nap$ 0+2.04%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Baked (BAKED)

reBaked is building a set of governance, management, and operations tools for DAOs and Web 3.0 ecosystems to better distribute and manage their treasuries- focusing on value creation

Our projects across different niche markets helping networks to align incentives with contributors- safeguarding the long-term success and financial well-being of blockchain ecosystems. Tools are designed to offer collaboration mechanisms, growth mechanisms, and governance infrastructure to help projects achieve shared goals

Our protocols allows Web 3.0 Projects to get enhanced deliverables faster, build stronger community bonds, decentralize faster, and achieve better return of value to the stakeholders.

Our native token $BAKED is backed by ecosystem treasuries accumulated by incubated projects, which are actively managed by the RBKD DAO.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Baked (BAKED) Erőforrás

Hivatalos webhely

Baked árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Baked (BAKED) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Baked (BAKED) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Baked rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Baked árelőrejelzését most!

BAKED helyi valutákra

Baked (BAKED) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Baked (BAKED) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BAKED token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Baked (BAKED)

Mennyit ér ma a(z) Baked (BAKED)?
A(z) élő BAKED ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BAKED ára a(z) USD esetében?
A(z) BAKED jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Baked piaci plafonja?
A(z) BAKED piaci plafonja $ 36.48K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BAKED keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BAKED keringésben lévő tokenszáma 69.80M USD.
Mi volt a(z) BAKED mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BAKED mindenkori legmagasabb ára 0.094376 USD.
Mi volt a(z) BAKED mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BAKED mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BAKED kereskedési volumene?
A(z) BAKED élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BAKED ára emelkedni fog idén?
A(z) BAKED a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BAKED árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:13:31 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,671.08

$3,715.85

$176.36

$1.0610

$1.0000

