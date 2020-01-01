bAInance Labs (BAINANCE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) bAInance Labs (BAINANCE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

bAInance Labs (BAINANCE) tokennel kapcsolatos információk bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support. Hivatalos webhely: https://bainancelabs.com Vásárolj most BAINANCE tokent!

bAInance Labs (BAINANCE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) bAInance Labs (BAINANCE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 243.73K $ 243.73K $ 243.73K Teljes tokenszám: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 243.73K $ 243.73K $ 243.73K Minden idők csúcspontja: $ 0.00451067 $ 0.00451067 $ 0.00451067 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00022157 $ 0.00022157 $ 0.00022157 További tudnivalók a(z) bAInance Labs (BAINANCE) áráról

bAInance Labs (BAINANCE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) bAInance Labs (BAINANCE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BAINANCE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BAINANCE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BAINANCE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BAINANCE token élő árfolyamát!

