A(z) élő BAI Stablecoin ár ma 1.021 USD. Kövesd nyomon a(z) BAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

BAI Stablecoin Ár (BAI)

$1.021
-0.60%1D
BAI Stablecoin (BAI) Élő árdiagram
BAI Stablecoin (BAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.019
24h alacsony
$ 1.031
24h magas

$ 1.019
$ 1.031
$ 1.45
$ 0.814914
-0.42%

-0.69%

-6.99%

-6.99%

BAI Stablecoin (BAI) valós idejű ár: $1.021. Az elmúlt 24 órában, a(z)BAI legalacsonyabb ára $ 1.019, legmagasabb ára pedig $ 1.031 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BAI valaha volt legmagasabb ára $ 1.45, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.814914 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BAI változása a következő volt: -0.42% az elmúlt órában, -0.69% az elmúlt 24 órában, és -6.99% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BAI Stablecoin (BAI) piaci információk

$ 237.33K
--
$ 237.33K
232.35K
232,346.6672308294
A(z) BAI Stablecoin jelenlegi piaci plafonja $ 237.33K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BAI keringésben lévő tokenszáma 232.35K, és a teljes tokenszám 232346.6672308294. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 237.33K.

BAI Stablecoin (BAI) árelőzmények USD

A(z) BAI StablecoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00716322012843.
A(z) BAI Stablecoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0237820509.
A(z) BAI Stablecoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0308227648.
A(z) BAI Stablecoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0320289221597547.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00716322012843-0.69%
30 nap$ +0.0237820509+2.33%
60 nap$ -0.0308227648-3.01%
90 nap$ +0.0320289221597547+3.24%

Mi a(z) BAI Stablecoin (BAI)

AstridDAO is a decentralized money market and multi-collateral stablecoin protocol built on Astar Network and for the Polkadot ecosystem, which allows users to borrow $BAI, a stablecoin hard-pegged to USD, against risk assets at 0% interest and minimum collateral ratio. This means you can use the value in your risk assets including $ASTR, $BTC, $ETH, $DOT, etc. without having to sell them.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BAI Stablecoin (BAI) Erőforrás

Hivatalos webhely

BAI Stablecoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BAI Stablecoin (BAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BAI Stablecoin (BAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BAI Stablecoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BAI Stablecoin árelőrejelzését most!

BAI Stablecoin (BAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BAI Stablecoin (BAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BAI Stablecoin (BAI)

Mennyit ér ma a(z) BAI Stablecoin (BAI)?
A(z) élő BAI ár a(z) USD esetében 1.021 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BAI ára a(z) USD esetében?
A(z) BAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.021. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BAI Stablecoin piaci plafonja?
A(z) BAI piaci plafonja $ 237.33K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BAI keringésben lévő tokenszáma 232.35K USD.
Mi volt a(z) BAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BAI mindenkori legmagasabb ára 1.45 USD.
Mi volt a(z) BAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BAI mindenkori legalacsonyabb ára 0.814914 USD.
Mekkora a(z) BAI kereskedési volumene?
A(z) BAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BAI ára emelkedni fog idén?
A(z) BAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

