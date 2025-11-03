BAI Stablecoin (BAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 24h alacsony $ 1.031 $ 1.031 $ 1.031 24h magas 24h alacsony $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 24h magas $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Minden idők csúcspontja $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Legalacsonyabb ár $ 0.814914$ 0.814914 $ 0.814914 Árváltozás (1H) -0.42% Árváltozás (1D) -0.69% Árváltozás (7D) -6.99% Árváltozás (7D) -6.99%

BAI Stablecoin (BAI) valós idejű ár: $1.021. Az elmúlt 24 órában, a(z)BAI legalacsonyabb ára $ 1.019, legmagasabb ára pedig $ 1.031 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BAI valaha volt legmagasabb ára $ 1.45, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.814914 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BAI változása a következő volt: -0.42% az elmúlt órában, -0.69% az elmúlt 24 órában, és -6.99% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BAI Stablecoin (BAI) piaci információk

Piaci érték $ 237.33K$ 237.33K $ 237.33K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 237.33K$ 237.33K $ 237.33K Forgalomban lévő készlet 232.35K 232.35K 232.35K Teljes tokenszám 232,346.6672308294 232,346.6672308294 232,346.6672308294

A(z) BAI Stablecoin jelenlegi piaci plafonja $ 237.33K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BAI keringésben lévő tokenszáma 232.35K, és a teljes tokenszám 232346.6672308294. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 237.33K.