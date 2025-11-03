Bag on Bonk (BAG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.0010115$ 0.0010115 $ 0.0010115 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.49% Árváltozás (1D) -1.17% Árváltozás (7D) -2.57% Árváltozás (7D) -2.57%

Bag on Bonk (BAG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BAG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BAG valaha volt legmagasabb ára $ 0.0010115, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BAG változása a következő volt: -0.49% az elmúlt órában, -1.17% az elmúlt 24 órában, és -2.57% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bag on Bonk (BAG) piaci információk

Piaci érték $ 233.84K$ 233.84K $ 233.84K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 233.84K$ 233.84K $ 233.84K Forgalomban lévő készlet 999.81M 999.81M 999.81M Teljes tokenszám 999,811,586.312772 999,811,586.312772 999,811,586.312772

A(z) Bag on Bonk jelenlegi piaci plafonja $ 233.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BAG keringésben lévő tokenszáma 999.81M, és a teljes tokenszám 999811586.312772. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 233.84K.