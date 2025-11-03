TőzsdeDEX+
A(z) élő Bag on Bonk ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BAG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BAG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BAG

BAG árinformációk

Mi a(z) BAG

BAG hivatalos webhely

BAG tokenomikai adatai

BAG árelőrejelzés

Bag on Bonk Logó

Bag on Bonk Ár (BAG)

Nem listázott

1 BAG-USD élő ár:

$0.00023388
-1.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Bag on Bonk (BAG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:43:28 (UTC+8)

Bag on Bonk (BAG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.0010115
$ 0
-0.49%

-1.17%

-2.57%

-2.57%

Bag on Bonk (BAG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BAG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BAG valaha volt legmagasabb ára $ 0.0010115, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BAG változása a következő volt: -0.49% az elmúlt órában, -1.17% az elmúlt 24 órában, és -2.57% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bag on Bonk (BAG) piaci információk

$ 233.84K
--
$ 233.84K
999.81M
999,811,586.312772
A(z) Bag on Bonk jelenlegi piaci plafonja $ 233.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BAG keringésben lévő tokenszáma 999.81M, és a teljes tokenszám 999811586.312772. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 233.84K.

Bag on Bonk (BAG) árelőzmények USD

A(z) Bag on BonkUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Bag on Bonk USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bag on Bonk USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Bag on Bonk USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.17%
30 nap$ 0-38.29%
60 nap$ 0-67.97%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Bag on Bonk (BAG)

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bag on Bonk (BAG) Erőforrás

Hivatalos webhely

Bag on Bonk árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bag on Bonk (BAG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bag on Bonk (BAG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bag on Bonk rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bag on Bonk árelőrejelzését most!

BAG helyi valutákra

Bag on Bonk (BAG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bag on Bonk (BAG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BAG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bag on Bonk (BAG)

Mennyit ér ma a(z) Bag on Bonk (BAG)?
A(z) élő BAG ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BAG ára a(z) USD esetében?
A(z) BAG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bag on Bonk piaci plafonja?
A(z) BAG piaci plafonja $ 233.84K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BAG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BAG keringésben lévő tokenszáma 999.81M USD.
Mi volt a(z) BAG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BAG mindenkori legmagasabb ára 0.0010115 USD.
Mi volt a(z) BAG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BAG mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BAG kereskedési volumene?
A(z) BAG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BAG ára emelkedni fog idén?
A(z) BAG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BAG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:43:28 (UTC+8)

Bag on Bonk (BAG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

