Backroom (ROOM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.00613501 24h magas $ 0.00739613 Minden idők csúcspontja $ 0.02455824 Legalacsonyabb ár $ 0.00055129 Árváltozás (1H) -4.45% Árváltozás (1D) -11.79% Árváltozás (7D) -21.81%

Backroom (ROOM) valós idejű ár: $0.00611323. Az elmúlt 24 órában, a(z)ROOM legalacsonyabb ára $ 0.00613501, legmagasabb ára pedig $ 0.00739613 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ROOM valaha volt legmagasabb ára $ 0.02455824, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00055129 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ROOM változása a következő volt: -4.45% az elmúlt órában, -11.79% az elmúlt 24 órában, és -21.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Backroom (ROOM) piaci információk

Piaci érték $ 4.67M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.11M Forgalomban lévő készlet 764.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Backroom jelenlegi piaci plafonja $ 4.67M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ROOM keringésben lévő tokenszáma 764.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.11M.