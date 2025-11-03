Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.13586 $ 0.13586 $ 0.13586 24h alacsony $ 0.14084 $ 0.14084 $ 0.14084 24h magas 24h alacsony $ 0.13586$ 0.13586 $ 0.13586 24h magas $ 0.14084$ 0.14084 $ 0.14084 Minden idők csúcspontja $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 Legalacsonyabb ár $ 0.061061$ 0.061061 $ 0.061061 Árváltozás (1H) -1.86% Árváltozás (1D) -2.08% Árváltozás (7D) -12.65% Árváltozás (7D) -12.65%

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) valós idejű ár: $0.134806. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLUNA legalacsonyabb ára $ 0.13586, legmagasabb ára pedig $ 0.14084 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLUNA valaha volt legmagasabb ára $ 2.21, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.061061 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLUNA változása a következő volt: -1.86% az elmúlt órában, -2.08% az elmúlt 24 órában, és -12.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) piaci információk

Piaci érték $ 201.46K$ 201.46K $ 201.46K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 201.46K$ 201.46K $ 201.46K Forgalomban lévő készlet 1.48M 1.48M 1.48M Teljes tokenszám 1,481,207.229598 1,481,207.229598 1,481,207.229598

A(z) Backbone Labs Staked LUNA jelenlegi piaci plafonja $ 201.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BLUNA keringésben lévő tokenszáma 1.48M, és a teljes tokenszám 1481207.229598. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 201.46K.