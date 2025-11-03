TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Backbone Labs Staked LUNA ár ma 0.134806 USD. Kövesd nyomon a(z) BLUNA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BLUNA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Backbone Labs Staked LUNA ár ma 0.134806 USD. Kövesd nyomon a(z) BLUNA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BLUNA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BLUNA

BLUNA árinformációk

Mi a(z) BLUNA

BLUNA hivatalos webhely

BLUNA tokenomikai adatai

BLUNA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Backbone Labs Staked LUNA Logó

Backbone Labs Staked LUNA Ár (BLUNA)

Nem listázott

1 BLUNA-USD élő ár:

$0.13586
$0.13586$0.13586
-1.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:43:06 (UTC+8)

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.13586
$ 0.13586$ 0.13586
24h alacsony
$ 0.14084
$ 0.14084$ 0.14084
24h magas

$ 0.13586
$ 0.13586$ 0.13586

$ 0.14084
$ 0.14084$ 0.14084

$ 2.21
$ 2.21$ 2.21

$ 0.061061
$ 0.061061$ 0.061061

-1.86%

-2.08%

-12.65%

-12.65%

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) valós idejű ár: $0.134806. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLUNA legalacsonyabb ára $ 0.13586, legmagasabb ára pedig $ 0.14084 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLUNA valaha volt legmagasabb ára $ 2.21, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.061061 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLUNA változása a következő volt: -1.86% az elmúlt órában, -2.08% az elmúlt 24 órában, és -12.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) piaci információk

$ 201.46K
$ 201.46K$ 201.46K

--
----

$ 201.46K
$ 201.46K$ 201.46K

1.48M
1.48M 1.48M

1,481,207.229598
1,481,207.229598 1,481,207.229598

A(z) Backbone Labs Staked LUNA jelenlegi piaci plafonja $ 201.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BLUNA keringésben lévő tokenszáma 1.48M, és a teljes tokenszám 1481207.229598. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 201.46K.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) árelőzmények USD

A(z) Backbone Labs Staked LUNAUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0028661639901208.
A(z) Backbone Labs Staked LUNA USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0518635888.
A(z) Backbone Labs Staked LUNA USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.1150662765.
A(z) Backbone Labs Staked LUNA USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0028661639901208-2.08%
30 nap$ -0.0518635888-38.47%
60 nap$ -0.1150662765-85.35%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

This is a liquid staking token (LST) of Luna, issued by Backbone Labs

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Backbone Labs Staked LUNA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Backbone Labs Staked LUNA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Backbone Labs Staked LUNA árelőrejelzését most!

BLUNA helyi valutákra

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BLUNA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Mennyit ér ma a(z) Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)?
A(z) élő BLUNA ár a(z) USD esetében 0.134806 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BLUNA ára a(z) USD esetében?
A(z) BLUNA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.134806. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Backbone Labs Staked LUNA piaci plafonja?
A(z) BLUNA piaci plafonja $ 201.46K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BLUNA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BLUNA keringésben lévő tokenszáma 1.48M USD.
Mi volt a(z) BLUNA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BLUNA mindenkori legmagasabb ára 2.21 USD.
Mi volt a(z) BLUNA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BLUNA mindenkori legalacsonyabb ára 0.061061 USD.
Mekkora a(z) BLUNA kereskedési volumene?
A(z) BLUNA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BLUNA ára emelkedni fog idén?
A(z) BLUNA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BLUNA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:43:06 (UTC+8)

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,905.42
$108,905.42$108,905.42

-1.09%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,794.24
$3,794.24$3,794.24

-1.53%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02398
$0.02398$0.02398

-8.85%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1091
$1.1091$1.1091

-12.10%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.69
$183.69$183.69

-0.04%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,905.42
$108,905.42$108,905.42

-1.09%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,794.24
$3,794.24$3,794.24

-1.53%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.69
$183.69$183.69

-0.04%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.96
$87.96$87.96

-0.72%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4685
$2.4685$2.4685

-1.25%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0379
$0.0379$0.0379

-24.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05635
$0.05635$0.05635

+181.75%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09381
$0.09381$0.09381

+13.55%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002111
$0.000000002111$0.000000002111

+385.28%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01854
$0.01854$0.01854

+131.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007719
$0.00007719$0.00007719

+110.84%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000446
$0.0000446$0.0000446

+76.98%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000512
$0.000000000512$0.000000000512

+31.61%