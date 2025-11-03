TőzsdeDEX+
A(z) élő Back2EmploymentEducationTraining ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BEET USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BEET ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Back2EmploymentEducationTraining ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BEET USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BEET ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BEET

BEET árinformációk

Mi a(z) BEET

BEET hivatalos webhely

BEET tokenomikai adatai

BEET árelőrejelzés

Back2EmploymentEducationTraining Logó

Back2EmploymentEducationTraining Ár (BEET)

Nem listázott

1 BEET-USD élő ár:

--
----
-1.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:13:13 (UTC+8)

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

-1.25%

-13.44%

-13.44%

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BEET legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BEET valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BEET változása a következő volt: +0.42% az elmúlt órában, -1.25% az elmúlt 24 órában, és -13.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) piaci információk

$ 9.56K
$ 9.56K$ 9.56K

--
----

$ 9.56K
$ 9.56K$ 9.56K

961.90M
961.90M 961.90M

961,898,543.25481
961,898,543.25481 961,898,543.25481

A(z) Back2EmploymentEducationTraining jelenlegi piaci plafonja $ 9.56K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BEET keringésben lévő tokenszáma 961.90M, és a teljes tokenszám 961898543.25481. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.56K.

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) árelőzmények USD

A(z) Back2EmploymentEducationTrainingUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Back2EmploymentEducationTraining USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Back2EmploymentEducationTraining USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Back2EmploymentEducationTraining USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.25%
30 nap$ 0-76.93%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

beet > neet

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Erőforrás

Hivatalos webhely

Back2EmploymentEducationTraining árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Back2EmploymentEducationTraining (BEET) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Back2EmploymentEducationTraining (BEET) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Back2EmploymentEducationTraining rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Back2EmploymentEducationTraining árelőrejelzését most!

BEET helyi valutákra

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Back2EmploymentEducationTraining (BEET) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BEET token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Mennyit ér ma a(z) Back2EmploymentEducationTraining (BEET)?
A(z) élő BEET ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BEET ára a(z) USD esetében?
A(z) BEET jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Back2EmploymentEducationTraining piaci plafonja?
A(z) BEET piaci plafonja $ 9.56K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BEET keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BEET keringésben lévő tokenszáma 961.90M USD.
Mi volt a(z) BEET mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BEET mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BEET mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BEET mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BEET kereskedési volumene?
A(z) BEET élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BEET ára emelkedni fog idén?
A(z) BEET a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BEET árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:13:13 (UTC+8)

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

