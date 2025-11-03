TőzsdeDEX+
A(z) élő BabyUnicorn ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BABYU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BABYU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BABYU

BABYU árinformációk

Mi a(z) BABYU

BABYU hivatalos webhely

BABYU tokenomikai adatai

BABYU árelőrejelzés

BabyUnicorn Logó

BabyUnicorn Ár (BABYU)

Nem listázott

1 BABYU-USD élő ár:

$0.00018445
$0.00018445$0.00018445
+22.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
USD
BabyUnicorn (BABYU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:42:58 (UTC+8)

BabyUnicorn (BABYU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.20%

+22.19%

+14.12%

+14.12%

BabyUnicorn (BABYU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BABYU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BABYU valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BABYU változása a következő volt: -1.20% az elmúlt órában, +22.19% az elmúlt 24 órában, és +14.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BabyUnicorn (BABYU) piaci információk

$ 184.88K
$ 184.88K$ 184.88K

--
----

$ 184.88K
$ 184.88K$ 184.88K

999.84M
999.84M 999.84M

999,843,407.961417
999,843,407.961417 999,843,407.961417

A(z) BabyUnicorn jelenlegi piaci plafonja $ 184.88K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BABYU keringésben lévő tokenszáma 999.84M, és a teljes tokenszám 999843407.961417. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 184.88K.

BabyUnicorn (BABYU) árelőzmények USD

A(z) BabyUnicornUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BabyUnicorn USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BabyUnicorn USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) BabyUnicorn USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+22.19%
30 nap$ 0-16.31%
60 nap$ 0+47.89%
90 nap$ 0--

Mi a(z) BabyUnicorn (BABYU)

Introducing BabyU the first in the world Unicorn AI TOY– Where AI Meets Playfulness & Learning

Visit: babyu.tech

Hello Crypto & Tech Community,

We’re excited to unveil BabyU (BABYU) — an innovative project blending AI-powered educational toys with cryptocurrency utility, designed to spark creativity, learning, and playful exploration.

What Is BabyU? • BabyU develops intelligent toys and educational tools that use AI to engage children in learning, creativity, and interactive play. • The project envisions a future where smart toys not only entertain, but also teach, adapting to each child’s pace and needs.
• Importantly, BabyU tokens (BABYU) will be integrated as a payment method within the eco-system — meaning you can use BABYU to purchase AI toys and educational products.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

BabyUnicorn (BABYU) Erőforrás

Hivatalos webhely

BabyUnicorn árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BabyUnicorn (BABYU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BabyUnicorn (BABYU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BabyUnicorn rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BabyUnicorn árelőrejelzését most!

BABYU helyi valutákra

BabyUnicorn (BABYU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BabyUnicorn (BABYU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BABYU token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BabyUnicorn (BABYU)

Mennyit ér ma a(z) BabyUnicorn (BABYU)?
A(z) élő BABYU ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BABYU ára a(z) USD esetében?
A(z) BABYU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BabyUnicorn piaci plafonja?
A(z) BABYU piaci plafonja $ 184.88K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BABYU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BABYU keringésben lévő tokenszáma 999.84M USD.
Mi volt a(z) BABYU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BABYU mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BABYU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BABYU mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BABYU kereskedési volumene?
A(z) BABYU élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BABYU ára emelkedni fog idén?
A(z) BABYU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BABYU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:42:58 (UTC+8)

