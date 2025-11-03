BabyUnicorn (BABYU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.20% Árváltozás (1D) +22.19% Árváltozás (7D) +14.12% Árváltozás (7D) +14.12%

BabyUnicorn (BABYU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BABYU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BABYU valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BABYU változása a következő volt: -1.20% az elmúlt órában, +22.19% az elmúlt 24 órában, és +14.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BabyUnicorn (BABYU) piaci információk

Piaci érték $ 184.88K$ 184.88K $ 184.88K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 184.88K$ 184.88K $ 184.88K Forgalomban lévő készlet 999.84M 999.84M 999.84M Teljes tokenszám 999,843,407.961417 999,843,407.961417 999,843,407.961417

A(z) BabyUnicorn jelenlegi piaci plafonja $ 184.88K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BABYU keringésben lévő tokenszáma 999.84M, és a teljes tokenszám 999843407.961417. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 184.88K.